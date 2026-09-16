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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала точные даты последних теплых дней

До конца недели в Украине еще будет царить комфортная погода, однако с 21 сентября ожидается похолодание.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Украину накроет тепло

Украину накроет тепло / © pexels.com

В четверг 17 сентября в Украине ожидается температура воздуха. В течение дня + 20 + 24°, на Закарпатье +23 26° тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины будет преобладать сухая ясная погода. И только в западных областях близость атмосферного фронта завтра обусловит небольшие осадки.

Погода в Киеве 17 сентября

В Киеве ясно, солнечно, температура воздуха +23+25°.

«Со следующей недели, 21 сентября, в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание и дожди», — добавила она.

Ранее синоптик сообщал, что из-за влияния повышенного атмосферного давления в Украине до конца второй декады сентября будет преобладать сухая и малооблачная погода — продлится первое бабье лето.

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