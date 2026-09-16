Что сделать с батареями перед отопительным сезоном / © ТСН

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И для этого совсем не обязательно часами орудовать тряпкой или пытаться добраться до каждой щели пылесосом. Понадобятся только обычный мусорный пакет и фен, пишут в Kobieta.wp.pl.

Зачем чистить батареи перед отопительным сезоном

Даже если снаружи радиатор кажется чистым, внутри него может накопиться немало пыли. Особенно много его оседает между секциями и в узких местах, куда сложно добраться во время обычной уборки.

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Когда аккумулятор нагревается, теплый воздух поднимается вверх, а вместе с ним в комнате начинают циркулировать мелкие частицы пыли. Поэтому перед включением отопления радиаторам следует уделить несколько минут.

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Кроме того, слой загрязнений на поверхности и внутри батареи не способствует эффективному теплообмену. Так что регулярная очистка радиатора — это не только вопрос чистоплотности.

Как почистить батарею от пыли с помощью фена

Как почистить батарею внутри, если рукой туда не добраться? Есть очень простой способ, для которого не придется разбирать радиатор:

Возьмите большой мусорный пакет и разместите его под батареей. При необходимости края можно закрепить скотчем, чтобы пакет не смещался. После этого возьмите обычный фен. Направьте поток воздуха в отверстия батареи сверху и постепенно пройдитесь вдоль всего радиатора. Сильный поток воздуха выдувает пыль с труднодоступных мест вниз, а пакет поможет ее собрать.

Важный нюанс: для такой уборки лучше использовать холодный или теплый поток воздуха, а сам радиатор должен быть выключенным и холодным. Фен не следует подносить вплотную к поверхности.

После этого останется протереть батарею снаружи влажной салфеткой или тряпкой.

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Почему пакет здесь играет немаловажную роль

Можно просто продуть радиатор феном, но тогда значительная часть пыли окажется на полу, мебели и других поверхностях — и после очищения батареи придется убирать всю комнату.

Пакет работает как своеобразный пылесборник. Выдуваемые загрязнения попадают непосредственно в него, после чего пакет можно аккуратно снять и выбросить.

Особенно полезным такой способ может быть для панельных радиаторов с решеткой сверху, внутри которых со временем скапливаются целые клубки пыли.

Как часто нужно чистить радиаторы

Не следует ждать, пока внутри батареи образуется толстый слой пыли. Наружную поверхность можно протирать во время обычной уборки, а более тщательную очистку следует проводить хотя бы перед началом отопительного сезона.

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Если дома есть домашние животные или батареи быстро загрязняются, делать это можно чаще.

Несколько минут работы — и радиатор готов к холодному сезону. А главное, для такой уборки не нужны специальные щетки или дорогостоящие средства: обычный фен и мусорный пакет могут существенно упростить задачу.

FAQ

Как почистить батарею от пыли внутри?

Один из самых простых способов — использовать фен. Под холодную батарею нужно положить большой мусорный пакет, а поток воздуха направить во внутренние отверстия радиатора сверху вниз. Воздух выдувает пыль из труднодоступных мест, а большая часть загрязнений попадет в пакет.

Как почистить батарею, не снимая ее?

Для обычной очистки от бытовой пыли демонтировать батарею не нужно. Сначала можно удалить пыль из внутренних частей феном или пылесосом с узкой насадкой, затем протереть доступные поверхности влажной тряпкой. Перед очисткой убедитесь, что радиатор выключен и полностью охладел.

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