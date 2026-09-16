Королева Летиция вышла в свет в ярком платье цвета фуксии и с любимой сумкой

Королева Летиция / © Getty Images

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Ее Величество прибыла сегодня на вторую церемонию чествования медицинских сестер, проходящую в редакции газеты La Razón в Мадриде.

Мероприятие, организованное газетой La Razón, объединит специалистов, экспертов и представителей различных организаций под девизом «Забота о разуме — это забота о жизни».

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Летиция приехала в ярком платье-рубашке Carolina Herrera с акварельным принтом цвета фуксии. Платье сшито из крепа с добавлением шелка — струящейся ткани, которая красиво драпируется. Платье имеет потайную застежку на пуговицах, длинные рукава с жемчужными манжетами и расклешенную юбку миди со складками спереди.

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Королева Летиция впервые надела это платье в июле 2024 года, когда председательствовала в Барселоне на ежегодном собрании директоров центров Института Сервантеса.

Королева Летиция / © Getty Images

Яркий образ королева дополнила белой сумкой от Furla с золотой застежкой, босоножками Sézane на широком каблуке, новыми цветочными серьгами от Tous и тонкой золотой цепочкой на шее.

Напомним, в последний раз на публике королева Летиция появилась на похоронах короля Харальда V в Осло, она носила тогда черное платье и старинное колье из жемчуга.

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