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Королева Летиция вышла в свет в ярком платье цвета фуксии и с любимой сумкой
На следующий день после празднования своего 54-летия королева Летиция посетила новое рабочее мероприятие, ознаменовавшее начало сезона.
Ее Величество прибыла сегодня на вторую церемонию чествования медицинских сестер, проходящую в редакции газеты La Razón в Мадриде.
Мероприятие, организованное газетой La Razón, объединит специалистов, экспертов и представителей различных организаций под девизом «Забота о разуме — это забота о жизни».
Летиция приехала в ярком платье-рубашке Carolina Herrera с акварельным принтом цвета фуксии. Платье сшито из крепа с добавлением шелка — струящейся ткани, которая красиво драпируется. Платье имеет потайную застежку на пуговицах, длинные рукава с жемчужными манжетами и расклешенную юбку миди со складками спереди.
Королева Летиция впервые надела это платье в июле 2024 года, когда председательствовала в Барселоне на ежегодном собрании директоров центров Института Сервантеса.
Яркий образ королева дополнила белой сумкой от Furla с золотой застежкой, босоножками Sézane на широком каблуке, новыми цветочными серьгами от Tous и тонкой золотой цепочкой на шее.
Напомним, в последний раз на публике королева Летиция появилась на похоронах короля Харальда V в Осло, она носила тогда черное платье и старинное колье из жемчуга.