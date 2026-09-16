Маришка Харгитей из сериала "Закон и порядок" пришла на Emmy-2026 в одинаковых нарядах с дочерью

Маришка Харгитей / © Associated Press

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Актриса Маришка Харгитей, известная прежде всего по главной роли в криминальном сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», стала одной из почетных гостей на церемонии вручения премии «Эмми» в этом году. Звезда была ведущей вечера и, соответственно, вышла на красную дорожку для фотосессии.

Однако появление Маришки на мероприятии превратилось в настоящий семейный выход, поскольку она появилась на публике вместе с мужем Питером Германном и тремя детьми: 20-летним Августом, 15-летней Амайей и 14-летним Эндрю.

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Маришка Харгитей и её семья / © Associated Press

Особое внимание привлекла дочь актрисы, ведь девушка была одета в почти такое же красное платье, как и её мама. Они выбрали красные наряды от бренда Monse: оба платья были расшиты пайетками, имели асимметричный подол и объемные юбки. Обе дополнили образы красными босоножками на тонких ремешках и минималистичными аксессуарами.

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В этих ярких платьях Мариска и Амая почтили память покойной матери актрисы — Джейн Менсфилд. Икона американского кино в своё время появилась в похожем блестящем платье красного цвета в одной из сцен фильма «Эта девушка не может иначе» 1956 года.

Маришка Харгитей и её семья / © Associated Press

Джейн Менсфилд погибла в автокатастрофе в возрасте 34 лет. Трагедия произошла в 1967 году. Менсфилд, её возлюбленный Сэм Броди, личный водитель и трое её детей выехали в Новый Орлеан, их автомобиль столкнулся с автопоездом. Трое взрослых, сидевших на переднем сиденье, погибли мгновенно, в то время как дети, находившиеся на задних сиденьях автомобиля, получили лишь незначительные травмы. На тот момент Маришке было около 3 лет.

Джейн Менсфилд / © Getty Images

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