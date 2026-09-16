Клэр Дэйнс удивила всех футуристическим платьем Giorgio Armani на церемонии Emmy-2026

Клэр Дэйнс / © Associated Press

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В этом году церемония вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе вновь стала площадкой для демонстрации изысканных образов знаменитостей, однако мало кто привлек столько внимания, как актриса Клэр Дэйнс.

Вместо классического платья 47-летняя актриса выбрала неожиданный образ — платье смелого футуристического кроя. Её наряд был от Giorgio Armani и выполнен в серебристом оттенке. Платье создано на основе коллекции Haute Couture сезона осень-зима 2026 года.

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Клэр Дэйнс / © Associated Press

Главной особенностью этого платья стал эффектный рукав. Если одна сторона наряда осталась максимально лаконичной, открывая плечо, то другую украсила объёмная геометрическая конструкция, напоминавшая ракушку. Края платья были украшены нежными серебристыми деталями со стразами.

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Клэр Дэйнс / © Associated Press

Поскольку крой платья не требовал дополнительных акцентов, Дейнс и её команда стилистов решили не перегружать остальную часть образа. Поэтому прическа актрисы была минималистичной, как и украшения, которые она выбрала.

На мероприятие актриса прибыла со своим мужем Хью Дэнси, которого многие знают по роли в фильме «Шопоголик».

Клэр Дэйнс и Хью Дэнси / © Associated Press

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