Клер Дейнс здивувала футуристичною сукнею Giorgio Armani на Emmy-2026

Клер Дейнс / © Associated Press

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Цьогорічна церемонія вручення премії Emmy у Лос-Анджелесі знову стала майданчиком для демонстрації вишуканих образів знаменитостей, однак мало хто привернув стільки уваги, як акторка Клер Дейнс.

Замість класичної сукні 47-річна акторка обрала неочікуваний образ — сукню сміливого футуристичного крою. Її вбрання було від Giorgio Armani і виконане у сріблястому відтінку. Сукня створена на основі колекції Haute Couture сезону осінь-зима 2026.

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Клер Дейнс / © Associated Press

Головною особливістю цієї сукні став драматичний рукав. Якщо одна сторона вбрання залишилася максимально лаконічною, відкривала плече, то іншу прикрасила об’ємна геометрична конструкція, що нагадувала мушлю. Краї сукні були оздоблені делікатними сріблястими деталями зі стразами.

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Клер Дейнс / © Associated Press

Оскільки крій сукні не потребував додаткових акцентів, Дейнс та її команда стилістів вирішила не перевантажувати решту образу. Тому зачіска акторки була мінімалістиною, як і прикраси, які вона обрала.

На захід акторка прибула зі своїм чоловіком Г’ю Денсі, якого багато хто знає за роллю у фільмі «Шопоголіка».

Клер Дейнс і Г’ю Денсі / © Associated Press

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