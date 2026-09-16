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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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55
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Клер Дейнс здивувала футуристичною сукнею Giorgio Armani на Emmy-2026

Її образ став одним із найнезвичніших того вечора.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Клер Дейнс

Клер Дейнс / © Associated Press

Цьогорічна церемонія вручення премії Emmy у Лос-Анджелесі знову стала майданчиком для демонстрації вишуканих образів знаменитостей, однак мало хто привернув стільки уваги, як акторка Клер Дейнс.

Замість класичної сукні 47-річна акторка обрала неочікуваний образ — сукню сміливого футуристичного крою. Її вбрання було від Giorgio Armani і виконане у сріблястому відтінку. Сукня створена на основі колекції Haute Couture сезону осінь-зима 2026.

Клер Дейнс / © Associated Press

Клер Дейнс / © Associated Press

Головною особливістю цієї сукні став драматичний рукав. Якщо одна сторона вбрання залишилася максимально лаконічною, відкривала плече, то іншу прикрасила об’ємна геометрична конструкція, що нагадувала мушлю. Краї сукні були оздоблені делікатними сріблястими деталями зі стразами.

Клер Дейнс / © Associated Press

Клер Дейнс / © Associated Press

Оскільки крій сукні не потребував додаткових акцентів, Дейнс та її команда стилістів вирішила не перевантажувати решту образу. Тому зачіска акторки була мінімалістиною, як і прикраси, які вона обрала.

На захід акторка прибула зі своїм чоловіком Г’ю Денсі, якого багато хто знає за роллю у фільмі «Шопоголіка».

Клер Дейнс і Г’ю Денсі / © Associated Press

Клер Дейнс і Г’ю Денсі / © Associated Press

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