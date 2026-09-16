Акторка Ребел Вілсон у сукні з глибоким декольте вийшла у світ разом із дружиною

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

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46-річна акторка та продюсерка Ребел Вілсон та її дружина — 42-річна дизайнерка Рамона Агрума — вийшли разом у світ, вони відвідали якийсь вечірній захід, для якого вибрали гарне вбрання.

На нових фото в Instagram Ребел позувала у довгій смарагдовій сукні з глибоким декольте та атласними рукавами, яку доповнила блискучим клатчем.

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Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

А Рамона — в елегантній чорно-білій сукні з корсетним верхом та оголеними плечима. Її образ доповнювали чорний атласний клатч та макіяж із червоною помадою.

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Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Жінки мали чудовий вигляд.

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Зазначимо, Ребел і Рамона одружилися в Італії 28 вересня 2024 року — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розповіла про роман із дизайнеркою у червні 2022 року, коли публічно зізналася у своїй орієнтації. Уже на початку листопада того ж року у пари народилася донька за допомогою сурогатної матері.

Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — вони часто разом з’являються на червоних доріжках різних заходів.

Нещодавно Ребел і Рамона вдруге стали мамами. У них народилася донька , яку назвали Роуз Естель.

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