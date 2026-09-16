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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

Акторка Ребел Вілсон у сукні з глибоким декольте вийшла у світ разом із дружиною

Жінки продемонстрували гарні вечірні образи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ребел Вілсон і Рамона Агрума

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

46-річна акторка та продюсерка Ребел Вілсон та її дружина — 42-річна дизайнерка Рамона Агрума — вийшли разом у світ, вони відвідали якийсь вечірній захід, для якого вибрали гарне вбрання.

На нових фото в Instagram Ребел позувала у довгій смарагдовій сукні з глибоким декольте та атласними рукавами, яку доповнила блискучим клатчем.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

А Рамона — в елегантній чорно-білій сукні з корсетним верхом та оголеними плечима. Її образ доповнювали чорний атласний клатч та макіяж із червоною помадою.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Жінки мали чудовий вигляд.

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Зазначимо, Ребел і Рамона одружилися в Італії 28 вересня 2024 року — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розповіла про роман із дизайнеркою у червні 2022 року, коли публічно зізналася у своїй орієнтації. Уже на початку листопада того ж року у пари народилася донька за допомогою сурогатної матері.

Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — вони часто разом з’являються на червоних доріжках різних заходів.

Нещодавно Ребел і Рамона вдруге стали мамами. У них народилася донька, яку назвали Роуз Естель.

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