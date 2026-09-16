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Мемуари Чарльза Спенсера про принцесу Діану було вкрадено за кілька днів до публікації
Книжка Чарльза Спенсера «Лебедина пісня», присвячена його сестрі принцесі Діані, перевозилася разом із тисячами інших екземплярів у вантажівці, яку було пограбовано в Нідерландах.
Цього разу предметом загадкової крадіжки стала книжка про Діану, принцесу Уельську, написану її братом, графом Чарльзом Спенсером, лише за кілька днів до її виходу. Загадковою тому, що з тисяч доступних екземплярів зникло лише чотири.
Новина дійшла до британської преси з Нідерландів, де стався цей незвичайний інцидент, розслідування якого ще триває. Очевидно, вантажівка перевозила тисячі екземплярів з друкарні на розподільчий склад у цій країні. Під час поїздки водій зробив нічну зупинку, щоб відпочити, і доки він спав, хтось зламав вантажівку. Водій не помітив крадіжку аж до наступного дня, пише vanitatis.
Цікавим моментом є той факт, що злодії не забрали цілі коробки, а з тисяч книжок, що перевозяться, зникло лише чотири. Більше того, екземпляри «Лебединої пісні» не були на видному місці, вони були загорнуті в чорну пластикову плівку, що є поширеною практикою для захисту конфіденційної інформації.
Враховуючи, що йдеться про історію Діани, принцеси Уельської, розказаної її братом, можна з упевненістю сказати, що це одна з найочікуваніших книжок осені. Ці фактори спонукали джерела у видавничій індустрії, цитовані британською пресою, описати інцидент як «вкрай підозрілий», хоча офіційної інформації, яка уточнює, чи це був навмисний акт, чи злодії подумали, що у вантажівці знаходиться щось ще, і випадково натрапили на книжку.
Вихід книжки було заплановано наступного тижня. Це вперше, коли Чарльз Спенсер присвятив цілу книжку своїй сестрі, згадуючи моменти, які вони розділили в дитинстві та в родинному колі.
Раніше, нагадаємо, Чарльз Спенсер поділився кількома фото з книжкою „Лебедина пісня“ у руках.