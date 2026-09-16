Доповідав Путіну про “захоплення” Костянтинівки: ЗСУ заявили про ліквідацію російського генерала

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр») заявив про ліквідацію російського генерала Груніса, відомого за позивним «Грозний». За його словами, російського воєначальника було знищено 12 вересня 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це Бровді повідомив у Telegram.

Реклама

Він стверджує, що операцію провели військовослужбовці 427-го окремого полку Сил безпілотних систем «Рарог».

Реклама

За словами «Мадяра», Груніс був сьомим підтвердженим російським воєначальником рівня командира бригади, дивізії або армії, якого уразили підрозділи СБС.

Груніс привернув увагу після доповіді російському президенту Володимиру Путіну в липні. Тоді він заявляв про нібито повне захоплення Костянтинівки на Донеччині. Путін, коментуючи його доповідь, окремо відзначив генерала, заявивши, що той «воює блискуче».

Наразі заяву про загибель Груніса публічно підтверджує українська сторона. Незалежної верифікації цієї інформації у відкритих джерелах немає.

Як ми писали, російський генерал-майор Антон Груніс загинув на війні проти України, повідомляють російські джерела. Він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою та на початку липня доповідав Володимиру Путіну про нібито «захоплення» Костянтинівки. Незадовго до смерті Груніс отримав звання Героя Росії та «Золоту зірку». Російська сторона підтвердила його загибель, однак не повідомила точних обставин і дати смерті.

Реклама

Новини партнерів