Докладывал Путину о "захвате" Константиновки: ВСУ заявили о ликвидации российского генерала

Армия РФ / © Associated Press

Реклама

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадьяр») заявил о ликвидации российского генерала Груниса, известного по позывному «Грозному». По его словам, российский военачальник был уничтожен 12 сентября 2026 года на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом Бровди сообщил в Telegram.

Реклама

Он утверждает, что операцию провели военнослужащие 427 отдельного полка Сил беспилотных систем «Рарог».

Реклама

По словам Мадяра, Грунис был седьмым подтвержденным российским военачальником уровня командира бригады, дивизии или армии, которого поразили подразделения СБС.

Грунис привлек внимание после доклада российскому президенту Владимиру Путину в июле. Тогда он заявлял о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области. Путин, комментируя его доклад, особо отметил генерала, заявив, что тот «воюет блестяще».

Пока заявление о гибели Груниса публично подтверждает украинская сторона. Независимой верификации этой информации в открытых источниках нет.

Как мы писали, российский генерал-майор Антон Грунис погиб на войне против Украины, сообщают российские источники. Он командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой и в начале июля докладывал Владимиру Путину о якобы «захвате» Константиновки. Незадолго до смерти Грунис получил звание Героя России и «Золотую звезду». Российская сторона подтвердила его гибель, однако не уведомила точные обстоятельства и даты смерти.

Реклама

Новости партнеров