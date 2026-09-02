Путин устроил пресс-конференцию: угрожал Украине и заговорил об "обвале" ВСУ

Путин / © Associated Press

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В ночь на 2 сентября российский диктатор Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после завершения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

В частности, глава Кремля в очередной раз начал убеждать, что ситуация на фронте якобы складывается в пользу российской армии. Он заявил, что не сомневается, что украинские войска "будут сыпаться", однако отказался называть какие-либо термины. Независимого подтверждения его утверждений о ситуации в поле боя нет.

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Путин также признал, что серьезным вызовом для России стали украинские беспилотные системы.

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"Сейчас главный вызов — это, конечно, беспилотники, причем во всех средах: под водой, на море, на земле и в воздухе", — заявил он, заверив, что РФ якобы "справляется" с этой проблемой.

Отдельно российский диктатор отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что из-за украинских ударов российское воздушное пространство становится все более опасным. Путин назвал такие слова "заявкой на государственный терроризм" и пригрозил ответом.

При этом Зеленский в своем обращении отмечал, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации , а опасность для российского неба является следствием войны, которую развязала сама РФ.

Путин также заявил, что российским военным якобы уже приказано готовить массированные удары по объектам украинской энергетики.

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Кроме того, он заявил, что любые военные объекты на территории Украины, в том числе британские, Москва считает "законными целями". На вопрос о возможных ударах по объектам британского ВПК уже на территории Великобритании Путин отвечать не стал, назвав это "военной тайной".

Относительно переговоров о завершении войны Путин заявил, что Москве "комфортно" работать со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, избранным Дональдом Трампом. По его словам, Россия в то же время не возражает против участия других переговорщиков, если они могут внести "конкретный вклад".

Глава Кремля также заявил, что РФ якобы сознательно не наносит удары по военно-политическому руководству Украины, поскольку Москве могут понадобиться представители украинской стороны для предстоящих переговоров.

Слухи о возможной новой волне мобилизации в России после выборов Путин назвал "собачьим бредом" и "информационной атакой".

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В то же время диктатор признал, что украинские удары по территории РФ нанесли России "реальный вред", хотя начал уверять, что Украина якобы не способна нанести российской экономике критический ущерб.

Заявления Путина о фронте – что известно

Путин утверждает, что российским войскам якобы осталось 12 км до окружной дороги Сум. Кроме того, он заявил о якобы «освобождении» Святогорска в Донецкой области.

Отдельно Путин назвал беспилотники "серьезным вызовом" и заявил, что российская армия якобы справляется с ним, а также и стерически отреагировала на слова украинского президента Зеленского об опасности для авиакомпаний РФ.

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