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Путин истерически отреагировал на слова Зеленского об опасности для авиакомпаний РФ: что заявил
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на предупреждение Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства, назвав его заявление государственным терроризмом.
Российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства и выдал циничное заявление о переговорах.
Об этом российский диктатор сказал на пресс-конференции в Бишкеке.
Путин обвинил Украину в «государственном терроризме» после заявления Зеленского
В ходе своего выступления Путин назвал угрозы Зеленского российским авиакомпаниям “заявкой на государственный терроризм”.
В то же время, российский диктатор издал пропагандистский тезис о том, что Украина якобы сама просит о возобновлении переговоров и личных встречах. После чего цинично добавил, что с террористами такие шаги не предпринимают.
«Если это сказано вслух, то это просто призыв к государственному терроризму. И обращаю внимание, что они просят нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоры не ведут», — заявил Путин.
Кроме того, российский диктатор заявил о готовности Москвы нанести ответный удар в случае новых инцидентов или катастроф.
«Во-вторых, в этом же контексте, ну, если, не дай Бог, такие трагедии будут случаться, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», — добавил он.
Война в Украине — последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство превращается в зону повышенной опасности для гражданской авиации из-за войны, которую Москва развязала против Украины. Международным перевозчикам советуют учитывать, что дроны теперь регулярно находятся в небе РФ.
Кирилл Буданов добавил, что Москва сознательно обострила ситуацию, устроив террор против украинских детей и мирных объектов 1 сентября. Защищаясь, Украина подготовила ответный резкий и симметричный удар.
Стоит заметить, что Россия шестые сутки подряд атакует Киевщину ударными дронами — в результате новой атаки в Броварском районе ранена женщина.
Ранее мы писали, что в Бучанском районе Киевской области зафиксировали попадание российского снаряда по складам. На месте происшествия поднялся масштабный столб дыма, разгорелся сильный пожар.