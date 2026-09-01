Путин истерически отреагировал на слова Зеленского об опасности для авиакомпаний РФ: что заявил

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства и выдал циничное заявление о переговорах.

Об этом российский диктатор сказал на пресс-конференции в Бишкеке.

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Путин обвинил Украину в «государственном терроризме» после заявления Зеленского

В ходе своего выступления Путин назвал угрозы Зеленского российским авиакомпаниям “заявкой на государственный терроризм”.

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В то же время, российский диктатор издал пропагандистский тезис о том, что Украина якобы сама просит о возобновлении переговоров и личных встречах. После чего цинично добавил, что с террористами такие шаги не предпринимают.

«Если это сказано вслух, то это просто призыв к государственному терроризму. И обращаю внимание, что они просят нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоры не ведут», — заявил Путин.

Кроме того, российский диктатор заявил о готовности Москвы нанести ответный удар в случае новых инцидентов или катастроф.

«Во-вторых, в этом же контексте, ну, если, не дай Бог, такие трагедии будут случаться, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», — добавил он.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство превращается в зону повышенной опасности для гражданской авиации из-за войны, которую Москва развязала против Украины. Международным перевозчикам советуют учитывать, что дроны теперь регулярно находятся в небе РФ.

Кирилл Буданов добавил, что Москва сознательно обострила ситуацию, устроив террор против украинских детей и мирных объектов 1 сентября. Защищаясь, Украина подготовила ответный резкий и симметричный удар.

Стоит заметить, что Россия шестые сутки подряд атакует Киевщину ударными дронами — в результате новой атаки в Броварском районе ранена женщина.

Ранее мы писали, что в Бучанском районе Киевской области зафиксировали попадание российского снаряда по складам. На месте происшествия поднялся масштабный столб дыма, разгорелся сильный пожар.

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