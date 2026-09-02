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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путин заговорил о "каких-то людях в Украине" для обсуждения мирного урегулирования

Путин снова заговорил о возможности мирного урегулирования войны, в то же время повторив пропагандистские тезисы Кремля об украинских властях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Путин

Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москве якобы нужны "некие люди в Украине", с которыми она могла бы обсуждать мирное урегулирование войны. В то же время он уверяет, что Россия якобы не наносит удары по представителям украинской власти.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке.

"Нам нужны какие-то люди в Украине для обсуждения мирного урегулирования", - заявил российский диктатор.

В то же время Путин утверждает, что Москва якобы не наносит удары по представителям "киевского режима", как он называет украинские власти.

Таким образом, глава Кремля в очередной раз использовал пропагандистскую риторику относительно законной власти Украины, параллельно заявляя о якобы готовности России к обсуждению мирного урегулирования.

Заявления Путина о фронте – что известно

Путин утверждает, что российским войскам якобы осталось 12 км до окружной дороги Сум. Кроме того, он заявил о якобы «освобождении» Святогорска в Донецкой области.

Отдельно Путин назвал беспилотники "серьезным вызовом" и заявил, что российская армия якобы справляется с ним, а также и стерически отреагировала на слова украинского президента Зеленского об опасности для авиакомпаний РФ.

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