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Политика
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Путин подтвердил приказ бить по энергетике Украины: что заявил

Путин подтвердил удары по энергетике Украины и заговорил о «замороженных» переговорах.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин выступил с новыми угрозами и подтвердил приказ наносить удары по украинской энергетике.

Об этом российский диктатор сказал на пресс-конференции в Бишкеке.

Путин подтвердил приказ бить по энергетике Украины

Глава кремлевского режима откровенно заявил о новых преступлениях против гражданской инфраструктуры Украины.

«Российской армии был дан приказ нанести масштабные контрудары по украинской энергетической инфраструктуре», — заявил Путин.

Переговоры о мире — что заявил Путин

Кроме этого, российский диктатор прокомментировал контакты с Вашингтоном, отметив, что работа между ведомствами продолжается, несмотря ни на что.

«Контакты между представителями спецслужб всегда происходят», — сказал Путин об отношениях с США.

Кроме того, российский лидер заявил, что любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием, а сам переговорный процесс по Украине на сегодняшний день находится в замороженном состоянии. В то же время он добавил, что Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в России, и Москва с удовольствием сотрудничает с ними.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Владимир Путин истерически отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства и выдал циничное заявление о переговорах.

Также Владимир Путин заявил о якобы начале уличных боев в Доброполье и захвате российскими войсками 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов в августе.

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