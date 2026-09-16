В Польше вырастет минималка: во сколько раз она выше украинской

В Польше повысят минимальную зарплату / © Unsplash

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В Польше утвердили новый размер минимальной зарплаты в 2027 году. Правительственный Совет министров опубликовал соответствующее постановление 15 сентября. У поляков в 2027 году минимальная зарплата вырастет на 3%. Насколько большую зарплату будут получать в Польше, чем в Украине?

О повышении зарплаты в Польше сообщила Gazeta Prawna.

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В Польше повышают минимальную зарплату: сумма 2027 года

С 1 января 2027 года минимальная оплата труда в соседней стране увеличится с 4806 до 4950 злотых — до налога (в пересчете это ориентировочно с 57,0 до 58,7 тыс. грн). Нижний порог часовой ставки вырастет до 32,30 злотого брутто — до налога (около 383 грн).

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Но чистые выплаты, которые увидят граждане в руках, будут отличаться. На руки работник с 2027 года будет минимально получать около 3703,93 злотого (почти 44 тыс. грн) против 3605,85 злотого (около 42,8 тыс. грн) 2026 года.

То есть ежемесячный «чистый» прирост составит 98,08 злотого — ориентировочно 1165 грн, что соответствует увеличению на 2,72%. Суммарно за весь 2027 год такая норма прибавит в кошелек наемного рабочего почти 1177 злотых — примерно 14 тысяч гривен.

Это повышение минимальной зарплаты коснется огромного количества работников в Польше, в частности украинцев. По состоянию на март 2026 года минималку получали около 12,2% всех трудоустроенных, а это около 1,84 млн человек.

Пересмотр выплат влечет за собой автоматическое увеличение налоговых и социальных взносов со стороны бизнеса. В 2026 году полное содержание работника на минимальные целевые показатели стоит предпринимателю ориентировочно 5790,28 злотых (68,8 тыс. грн) в месяц. При обновленном брутто 4950 злотых эта сумма вырастет до 5963,77 злотого (70,8 тыс. грн) ежемесячно.

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Кроме того, изменение минималки автоматически влияет на ряд других юридических показателей. От нее зависят выходное пособие, ночные доплаты, а также размеры отдельных отчислений в ZUS (Управление социального страхования Польши).

Разница польской и украинской минималки

Согласно проекту госбюджета Украины на 2027 год, Кабинет Министров заложил повышение украинской минималки до 9546 гривен. Это означает, что польская минималка в 2027 году будет преобладать над украинской примерно в пять раз.

Похожий разрыв наблюдается и сейчас. В этом году минимальная зарплата в Украине зафиксирована на уровне 8647 грн в месяц, тогда как польский аналог (3600 злотых чистыми — почти 43 тысячи гривен) уже сейчас превышает ее примерно в пять раз.

Что касается средних выплат «на руки», то польский показатель превосходит украинский примерно в 3,5 раза. В Польше средняя зарплата брутто составляет 8,7–8,9 тыс. злотых (ориентировочно 103–105 тыс. грн), а после вычета налогов работник получает около 6,5–6,7 тыс. злотых (около 77–80 тыс. грн).

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В Украине средняя зарплата до уплаты налогов составляет 20–24 тыс. грн., тогда как после налогов рабочий фактически имеет 15,4–18,5 тыс. грн.

Где самые высокие зарплаты в Польше

Напомним, из-за острого дефицита квалифицированных кадров польские работодатели вынуждены повышать зарплаты для привлечения и удержания опытных работников. В отдельных отраслях ежемесячные выплаты уверенно пересекают отметку в 200 тысяч гривен по курсу НБУ.

По данным аналитиков, оценивавших рынок по показателю медианной зарплаты, абсолютными лидерами по доходам стали компании добывающей промышленности. Наряду с ними самые высокие заработки получают специалисты технологического сектора, специализирующиеся на управлении веб-страницами, хостинге, обработке больших массивов данных и хранении информации.

В то же время уровень доходов в Польше остается неоднородным. Наряду с высокооплачиваемыми отраслями есть немало сфер со значительно более низким уровнем выплат, а самые скромные доходы фиксируются в секторах охраны и детективных услуг.

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