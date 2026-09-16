- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1226
- Время на прочтение
- 1 мин
В Тернополе 13-летний мальчик умер после падения с электросамоката
В Тернополе произошла ужасная авария, в результате которой оборвалась жизнь 13-летнего подростка. Парень не справился с управлением электросамокатом, что привело к роковым последствиям.
В Тернополе после падения с электросамоката погиб 13-летний парень — он не справился с управлением.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
По предварительной информации, ребенок ехал по тротуару в направлении улицы Збаражской на электросамокате Kukirin G2. Во время движения парень не справился с управлением и упал.
В результате падения 13-летний парень получил телесные повреждения. Медики оказывали ему помощь, однако по дороге в больницу он скончался.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, в Черновцах городской совет расторг договоры с операторами проката электросамокатов. Причина — многочисленные жалобы жителей на беспорядочную парковку и опасность для пешеходов.
Черновцы — не первый город, отказавшийся от электросамокатов. В 2021 году в Одессе ввели ограничение движения электросамокатов и другого персонального электротранспорта По трассе здоровья из-за многочисленных ДТП.
Юристы напоминают, что в Украине пользователи электросамокатов несут ответственность как полноценные участники дорожного движения. То есть, за пьяное управление, ДТП или травмирование прохожих могут быть штрафы, компенсации, а в тяжелых случаях — уголовная ответственность.