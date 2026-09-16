В Тернополе 13-летний мальчик умер после падения с электросамоката

Парень погиб после падения из электросамоката / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

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В Тернополе после падения с электросамоката погиб 13-летний парень — он не справился с управлением.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

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По предварительной информации, ребенок ехал по тротуару в направлении улицы Збаражской на электросамокате Kukirin G2. Во время движения парень не справился с управлением и упал.

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В результате падения 13-летний парень получил телесные повреждения. Медики оказывали ему помощь, однако по дороге в больницу он скончался.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, в Черновцах городской совет расторг договоры с операторами проката электросамокатов. Причина — многочисленные жалобы жителей на беспорядочную парковку и опасность для пешеходов.

Черновцы — не первый город, отказавшийся от электросамокатов. В 2021 году в Одессе ввели ограничение движения электросамокатов и другого персонального электротранспорта По трассе здоровья из-за многочисленных ДТП.

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Юристы напоминают, что в Украине пользователи электросамокатов несут ответственность как полноценные участники дорожного движения. То есть, за пьяное управление, ДТП или травмирование прохожих могут быть штрафы, компенсации, а в тяжелых случаях — уголовная ответственность.

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