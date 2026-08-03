Когда электросамокаты исчезнут с тротуаров: эксперт назвал единственное условие

Когда запретят электросамокаты / © Unsplash

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Сейчас в Украине местные власти лишены возможности самостоятельно урегулировать движение электросамокатов в городах. Чтобы общины получили необходимые полномочия, Верховная Рада должна сперва принять соответствующий законопроект.

Об этом в эфире «Київ24» рассказал эксперт по адвокации кампании «За безопасные дороги» Николай Ильчук.

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Электросамокаты в городах: когда их запретят на тротуарах

Сейчас городские советы ждут правовых рычагов, чтобы самостоятельно определять зоны парковки и вводить локальные ограничения.

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Впрочем, ключевые рамки — от разрешенного возраста водителей и лимитов скорости до правил езды по тротуарам и велодорожкам — должны быть четко прописаны именно законодательно.

Определенное лидерство в этом вопросе выявляет Львовский городской совет. Там пытаются обратить внимание властей на электросамокаты.

«В первую очередь нужны именно законодательные изменения. Есть зарегистрированный законопроект №3023, который народные депутаты почти год обещают рассмотреть на втором чтении. Он уже готов, согласован, его нужно только проголосовать», — говорит Ильчук.

Только после принятия закона и подписания его президентом местные органы самоуправления получат право запрещать или ограничивать электросамокаты в городах Украины.

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Совет готовит сенсационное решение об электросамокатах

Напомним, в подкомитете Верховной Рады подготовили жесткие правки к законопроекту №3023, которые полностью запрещают движение электросамокатов и моноколес по тротуарам.

Как сообщила народная депутат Оксана Савчук, пользователям этого транспорта разрешат передвигаться исключительно велодорожками или по краю проезжей части, а пешеходы получат абсолютный приоритет на пешеходной зоне.

Кроме того, местные власти получат право самостоятельно ограничивать движение персонального электротранспорта в местах наибольшего скопления людей — в парках, на многолюдных площадях и в исторических центрах городов. Для маркировки таких участков в Украине будет введен новый дорожный знак «Движение электросамокатов запрещено».

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