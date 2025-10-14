В центре Ивано-Франковска запретили электросамокаты: что говорят в городе и соблюдают ли правила

Самокат / © pixabay.com

Реклама

Несколько сотен электросамокатов остановились в центре Ивано-Франковска. Город стал первым в Украине, где местные власти запретили их движение. Сейчас — в пешеходной части. Инициативу объясняют многочисленными нарушениями и ДТП.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Аллы Пасс.

В Ивано-Франковске есть зона свободная от самокатов — пешеходный центр. Это 3 площади, сквер и несколько прилегающих улиц. Автор решения — городские власти. Причина — многочисленные нарушения правил дорожного движения водителями самокатов.

Реклама

«Год назад, мы поднимали эту тему, а сейчас спровоцировал случай, когда на электровелосипеде сбили ребенка, который попал в больницу в центральной части города, в частности Вечевом Майдане. Никто не против самокатов, велосипедов, но мы все за то, что они соблюдают правила дорожного движения», — сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Езда вдвоем, навеселе, с превышением скорости и между пешеходов — в этом году в Ивано-Франковске патрульная полиция зафиксировала три десятка ДТП с участием водителей самокатов. 26 из них — несовершеннолетние. Более того — каждому третьему и 12 лет нет.

Электросамокатов в Ивано-Франковске — сотни. Предприниматели, которые предоставляют их горожанам на прокат, говорят — предлагали чиновникам компромисс.

«Мы просили просто снизить скорость, потому что нас можно контролировать. Мы можем предоставлять даже эти данные запроса, мы можем дать там нарушителя, или оштрафовать со своей стороны. У нас же есть учетные записи людей, которые регистрируются, и мы понимаем, кто едет на том самокате», — говорит руководитель прокатной компании Дмитрий Яремчук.



Но в конце концов бизнесмены согласились на остановку самокатов в пешеходной зоне. Мнения горожан разделились. Одни — запрет беспрекословно одобряют: «Это же в основном ездят те, кто не имеет абсолютно никакого опыта вождения. Прекрасная инициатива, это безопасность для детей, для жителей. Прекрасный инструмент для досуга, но не в центре города, это точно».

Реклама

Другие наоборот — считают, что лучше было начать развитие инфраструктуры:

«Самокат — это нужная штука, потому что если не успеваешь куда-то, то оно реально помогает».

«Должны ездить и электросамокаты, и велосипеды, и те же скутера, так что это ненормально запрещать».

Сейчас под контроль попали только предприниматели, которые дают самокаты на прокат. Те, кто имеют собственные — в центре как гоняли, так и гоняют. Несмотря на то, что на этих гаджетах есть возможность установить ограничение скорости. Штраф за передвижение на электросамокате в неположенном месте — 840 грн. Город уже начал разрабатывать соответствующие дорожные знаки. А еще по 20 тысяч премии пообещал городской голова правоохранителям, которые привлекут к ответственности за нарушение первых трех водителей самокатов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 14 октября. СМЕРТЕЛЬНЫЕ удары ПО УКРАИНЕ! ОДЕССА против МЭРА! ПРОВОКАЦИИ в КИЕВЕ