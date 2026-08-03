Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 3-5 августа

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-5 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В понедельник, 3 августа, ожидается высокая солнечная активность. Согласно прогнозу, она может привести к магнитной буре с К-индексом 6, что соответствует красному уровню геомагнитной активности.

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Такое возмущение считается достаточно сильным и может быть ощутимым для метеочувствительных людей. На фоне повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут отмечать головную боль, усталость, сонливость или нарушения сна. При этом реакция на магнитные колебания индивидуальна.

Во вторник и среду, 4 и 5 августа, солнечная активность немного снизится. Однако магнитосфера Земли еще может оставаться неспокойной, поэтому геомагнитные возмущения в эти дни все еще будут ощутимыми.

Таким образом, пик активности ожидается в понедельник, после чего ситуация начнет постепенно стабилизироваться.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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