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Еще ого-го: 79-летний Арнольд Шварценеггер показал, как тренируется в спортзале
Несмотря на возраст бывший бодибилдер не пропускает тренировки.
Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продолжает поддерживать отличную физическую форму и регулярно занимается в спортзале. В свои 79 лет звезда «Терминатора» не отказывается от тренировок и периодически показывает поклонникам кадры со своих занятий.
На новых снимках Шварценеггер продемонстрировал тренировочный процесс в спортзале. А на видео показал упражнения на тренажерах для грудных мышц и бицепсов.
Поклонники звезды восхитились его физической формой и отметили, что для своего возраста Арнольд выглядит впечатляюще. Многие также вспомнили его легендарный образ Терминатора и пошутили, что актер по-прежнему способен дать фору более молодым спортсменам.
Шварценеггер неоднократно говорил о важности движения и физической активности. Помимо тренировок в спортзале, он старается много ходить и сохранять активность в повседневной жизни. Также в Лос-Анджелесе часто можно увидеть, как он катается на своем любимом байке.