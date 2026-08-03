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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
469
Время на прочтение
1 мин

Еще ого-го: 79-летний Арнольд Шварценеггер показал, как тренируется в спортзале

Несмотря на возраст бывший бодибилдер не пропускает тренировки.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продолжает поддерживать отличную физическую форму и регулярно занимается в спортзале. В свои 79 лет звезда «Терминатора» не отказывается от тренировок и периодически показывает поклонникам кадры со своих занятий.

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

На новых снимках Шварценеггер продемонстрировал тренировочный процесс в спортзале. А на видео показал упражнения на тренажерах для грудных мышц и бицепсов.

Поклонники звезды восхитились его физической формой и отметили, что для своего возраста Арнольд выглядит впечатляюще. Многие также вспомнили его легендарный образ Терминатора и пошутили, что актер по-прежнему способен дать фору более молодым спортсменам.

Шварценеггер неоднократно говорил о важности движения и физической активности. Помимо тренировок в спортзале, он старается много ходить и сохранять активность в повседневной жизни. Также в Лос-Анджелесе часто можно увидеть, как он катается на своем любимом байке.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
469
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