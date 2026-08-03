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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1303
Время на прочтение
2 мин

Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее даже без сливочного масла: добавьте эту специю

Простой кулинарный секрет, который используют все опытные хозяйки.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие специи добавлять в гречку

Какие специи добавлять в гречку / © Pixabay

Гречневая каша давно считается одним из самых любимых блюд украинцев. Она питательна, богата белоком, железом и клетчаткой, хорошо сочетается с овощами, мясом и грибами. Однако многие жалуются, что обычная гречка получается слишком пресной, особенно если не добавлять сливочное масло, сало или подливку. Кулинары утверждают: существует одна доступная специя, способная буквально изменить вкус этой крупы. Речь идет о кориандре. Именно он придает гречке легкий ореховый аромат, делает вкус более глубоким и насыщенным.

Почему именно кориандр следует добавлять в гречку во время варки

Кориандр часто недооценивают, хотя он отлично сочетается с зерновыми культурами. Его аромат имеет теплые ореховые, пряные и чуть-чуть цитрусовые нотки.

Во время приготовления гречки кориандр:

  • усиливает естественный вкус крупы;

  • делает аромат более выразительным;

  • помогает раскрыть ореховые оттенки гречки;

  • хорошо сочетается с овощами и грибами;

  • не перебивает вкус основного блюда.

Особенно хорошо работает именно свежемолотый кориандр.

Как правильно добавлять специю

Опытные хозяйки советуют сначала слегка обжарить семена кориандра на сухой сковороде в течение одной-двух минут. После этого его измельчают в ступке или кофемолке.

На один стакан сухой гречки достаточно примерно половины чайной ложки молотого кориандра. Добавлять специю лучше в воду в начале варки. Тогда аромат равномерно проникнет в крупу.

Еще один секрет вкусной гречки

Перед варкой гречку желательно немного прогреть на сухой сковороде. Для этого достаточно трех минут на среднем огне.

После такой обжарки крупа:

  • становится ароматнее;

  • лучше сохраняет форму;

  • получается более рассыпчатой;

  • приобретает насыщенный вкус.

Сочетание обжаренной гречки и кориандра дает особенно заметный результат.

Какие специи еще хорошо сочетаются с гречкой

Если хочется разнообразить вкус блюда, в кориандр можно добавить небольшое количество других приправ. Хорошо подходят:

  • паприка;

  • сушеный чеснок;

  • черный перец;

  • чабрец;

  • розмарин;

  • тмин.

Однако важно не переборщить, чтобы гречка не потеряла свой природный вкус.

Чем полезна гречка

Кроме замечательного вкуса, гречневая крупа обладает многими полезными свойствами. Она содержит:

  • магний для сердца и сосудов;

  • железо для поддержания нормального уровня гемоглобина;

  • витамины группы В;

  • растительный белок;

  • антиоксиданты.

Именно поэтому диетологи рекомендуют регулярно включать гречку в рацион людям любого возраста.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
1303
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