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Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее даже без сливочного масла: добавьте эту специю
Простой кулинарный секрет, который используют все опытные хозяйки.
Гречневая каша давно считается одним из самых любимых блюд украинцев. Она питательна, богата белоком, железом и клетчаткой, хорошо сочетается с овощами, мясом и грибами. Однако многие жалуются, что обычная гречка получается слишком пресной, особенно если не добавлять сливочное масло, сало или подливку. Кулинары утверждают: существует одна доступная специя, способная буквально изменить вкус этой крупы. Речь идет о кориандре. Именно он придает гречке легкий ореховый аромат, делает вкус более глубоким и насыщенным.
Почему именно кориандр следует добавлять в гречку во время варки
Кориандр часто недооценивают, хотя он отлично сочетается с зерновыми культурами. Его аромат имеет теплые ореховые, пряные и чуть-чуть цитрусовые нотки.
Во время приготовления гречки кориандр:
усиливает естественный вкус крупы;
делает аромат более выразительным;
помогает раскрыть ореховые оттенки гречки;
хорошо сочетается с овощами и грибами;
не перебивает вкус основного блюда.
Особенно хорошо работает именно свежемолотый кориандр.
Как правильно добавлять специю
Опытные хозяйки советуют сначала слегка обжарить семена кориандра на сухой сковороде в течение одной-двух минут. После этого его измельчают в ступке или кофемолке.
На один стакан сухой гречки достаточно примерно половины чайной ложки молотого кориандра. Добавлять специю лучше в воду в начале варки. Тогда аромат равномерно проникнет в крупу.
Еще один секрет вкусной гречки
Перед варкой гречку желательно немного прогреть на сухой сковороде. Для этого достаточно трех минут на среднем огне.
После такой обжарки крупа:
становится ароматнее;
лучше сохраняет форму;
получается более рассыпчатой;
приобретает насыщенный вкус.
Сочетание обжаренной гречки и кориандра дает особенно заметный результат.
Какие специи еще хорошо сочетаются с гречкой
Если хочется разнообразить вкус блюда, в кориандр можно добавить небольшое количество других приправ. Хорошо подходят:
паприка;
сушеный чеснок;
черный перец;
чабрец;
розмарин;
тмин.
Однако важно не переборщить, чтобы гречка не потеряла свой природный вкус.
Чем полезна гречка
Кроме замечательного вкуса, гречневая крупа обладает многими полезными свойствами. Она содержит:
магний для сердца и сосудов;
железо для поддержания нормального уровня гемоглобина;
витамины группы В;
растительный белок;
антиоксиданты.
Именно поэтому диетологи рекомендуют регулярно включать гречку в рацион людям любого возраста.