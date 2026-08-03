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- Украина
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Часть областного центра осталась без света: россияне ударили по линии электропередач
Российская атака дронами по Запорожью повлекла за собой масштабное обесточивание города. Более 45 тысяч человек остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи.
После очередной российской зверской атаки по Запорожью в части города исчез свет. Более 45 тысяч человек оказались без электроснабжения. Вражеский дрон повредил линию электропередачи.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
45 тысяч человек в Запорожье оказались без света после атаки
Иван Федоров сообщил о масштабных обесточениях в Запорожье после дроновой атаки на город.
Благодаря быстрой реакции специалистов часть потребителей удалось подключить уже в первые 30 минут после удара врага.
Сейчас без электроэнергии остаются 23 тысячи семей. Введены аварийные отключения. Бригады энергетиков продолжают работать на месте повреждения, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.
Россия била по домам людей в Запорожье
Напомним, вчера, 2 августа, россияне нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью, попав в частный сектор и многоэтажки.
За 1,5 часа враг сбросил на областной центр 8 КАБов. Это повлекло масштабные разрушения жилых и нежилых зданий, повреждение авто, складских помещений и сильный пожар. На месте попадания сразу начали работу экстренные и коммунальные службы.
По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки погибли два человека, в том числе 71-летняя женщина; тело второго погибшего достали из-под завалов разрушенного дома.
Количество пострадавших возросло до 21 человека, среди которых две несовершеннолетние девушки и люди с острой реакцией на стресс. В общей сложности медицинская помощь понадобилась 18 раненым, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.