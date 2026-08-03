Часть областного центра осталась без света: россияне ударили по линии электропередач

Часть Запорожья оказалась без света / © ТСН.ua

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После очередной российской зверской атаки по Запорожью в части города исчез свет. Более 45 тысяч человек оказались без электроснабжения. Вражеский дрон повредил линию электропередачи.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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45 тысяч человек в Запорожье оказались без света после атаки

Иван Федоров сообщил о масштабных обесточениях в Запорожье после дроновой атаки на город.

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Благодаря быстрой реакции специалистов часть потребителей удалось подключить уже в первые 30 минут после удара врага.

Сейчас без электроэнергии остаются 23 тысячи семей. Введены аварийные отключения. Бригады энергетиков продолжают работать на месте повреждения, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Россия била по домам людей в Запорожье

Напомним, вчера, 2 августа, россияне нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью, попав в частный сектор и многоэтажки.

За 1,5 часа враг сбросил на областной центр 8 КАБов. Это повлекло масштабные разрушения жилых и нежилых зданий, повреждение авто, складских помещений и сильный пожар. На месте попадания сразу начали работу экстренные и коммунальные службы.

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По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки погибли два человека, в том числе 71-летняя женщина; тело второго погибшего достали из-под завалов разрушенного дома.

Количество пострадавших возросло до 21 человека, среди которых две несовершеннолетние девушки и люди с острой реакцией на стресс. В общей сложности медицинская помощь понадобилась 18 раненым, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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