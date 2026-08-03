Лидер Северной Кореи исчез: вокруг Ким Чен Ина растут тревожные слухи

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ин / © Getty Images

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В последние месяцы растут опасения по поводу диктатора Северной Кореи Ким Чен Ина из-за его исчезновения. Он не появляется публично и недавно пропустил важное событие.

Об этом пишет Daily Star.

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Журналисты издания, находящиеся в стране с целью освещения событий в Северной Корее, сообщают, что ранее Ким Чен Ын появлялся на публике каждый день. Однако последние два месяца он исчез из виду общественности, а его фото в СМИ удаляются.

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Последняя публичная фотография диктатора сделана 9 июня. Это была его встреча с китайскими коллегами в Северной Корее.

О том, что с диктатором могло что-то произойти, свидетельствует то, что он не появился на важном мероприятии, которое обычно посещает. На прошлой неделе тысячи северокорейцев выстроились на улицах Пхеньяна и праздновали 73-ю годовщину окончания Корейской войны.

Участие КНДР в войне в Украине — последние новости

Напомним, Тегеран и Пхеньян фактически участвуют в войне против Украины. Президент Владимир Зеленский сообщил, что эти две страны снабжают Россию беспилотниками, ракетами и боеприпасами.

Кроме того, Россия продолжает углублять военное сотрудничество с Северной Кореей. Зеленский заявил, что Кремль планирует привлечь еще 30 тысяч военных из КНДР. Также она готовит передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

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