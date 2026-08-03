Тело женщины нашли в сумке: произошло "что-то ужасное"

В Польше расследуют убийство женщины

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В Варшаве, Польша, в сумке обнаружили тело женщины. Полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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Ужасающее открытие произошло в субботу, 1 августа. В тот день сотрудники районного управления полиции «Варшава III» получили сообщение от женщины, обеспокоенной поведением своего бывшего сожителя.

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Мужчина не впустил женщину в квартиру, заявив ей, что там «произошло что-то ужасное».

«Войдя в квартиру, правоохранители обнаружили первые следы, которые могут свидетельствовать о совершении преступления. Это были многочисленные пятна крови. Кроме того, в комнате лежала большая сумка для покупок, а в ней — труп в значительной степени разложения», — сообщили в полиции.

На месте происшествия работали полицейские криминалисты и судебный медик. Под наблюдением прокурора они провели осмотр места происшествия и зафиксировали улики. Тело женщины доставили в Институт судебной медицины. Причины её смерти должны выяснить в ходе вскрытия.

В то же время полицейские из Охоты приступили к розыску преступника. Спустя несколько десятков минут 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства, был задержан и доставлен в районное управление полиции

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По неофициальной информации, 53-летняя женщина была знакомой 32-летнего мужчины. Ранее они неоднократно вместе посещали вечеринки. Полиция выясняет причины трагедии.

Напомним, в Польше обнаружены человеческие останки; личность погибшего в настоящее время устанавливается.

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