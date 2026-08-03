ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

Тело женщины нашли в сумке: произошло "что-то ужасное"

В Польше расследуют жуткую смерть 53-летней женщины. Ее тело нашли в квартире 32-летнего мужчины.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
В Польше расследуют убийство женщины

В Польше расследуют убийство женщины

В Варшаве, Польша, в сумке обнаружили тело женщины. Полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Ужасающее открытие произошло в субботу, 1 августа. В тот день сотрудники районного управления полиции «Варшава III» получили сообщение от женщины, обеспокоенной поведением своего бывшего сожителя.

Мужчина не впустил женщину в квартиру, заявив ей, что там «произошло что-то ужасное».

«Войдя в квартиру, правоохранители обнаружили первые следы, которые могут свидетельствовать о совершении преступления. Это были многочисленные пятна крови. Кроме того, в комнате лежала большая сумка для покупок, а в ней — труп в значительной степени разложения», — сообщили в полиции.

На месте происшествия работали полицейские криминалисты и судебный медик. Под наблюдением прокурора они провели осмотр места происшествия и зафиксировали улики. Тело женщины доставили в Институт судебной медицины. Причины её смерти должны выяснить в ходе вскрытия.

В то же время полицейские из Охоты приступили к розыску преступника. Спустя несколько десятков минут 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства, был задержан и доставлен в районное управление полиции

По неофициальной информации, 53-летняя женщина была знакомой 32-летнего мужчины. Ранее они неоднократно вместе посещали вечеринки. Полиция выясняет причины трагедии.

Напомним, в Польше обнаружены человеческие останки; личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
280
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie