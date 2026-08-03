Тіло жінки знайшли в сумці: сталось "щось жахливе"

У Польщі розслідують вбивство жінки

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У Варшаві, Польща, у сумці знайшли тіло жінки. Поліція затримала 32-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Жахливе відкриття сталося в суботу, 1 серпня. Того дня поліцейські з районного управління поліції «Варшава III» отримали повідомлення від жінки, стурбованої поведінкою свого колишнього співмешканця.

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Чоловік не впускав жінку до квартири, заявивши їй, що там «сталось щось жахливе».

«Увійшовши до квартири, правоохоронці виявили перші сліди, які можуть свідчити про скоєння злочину. Це були численні плями крові. Крім того, у кімнаті лежала велика торба для закупів, а в ній — труп у значній стадії розкладання», — повідомили у поліції.

На місці події працювали поліцейські криміналісти та судовий медик. Під наглядом прокурора вони провели огляд місця події та зафіксували докази. Тіло жінки доправили до Інституту судової медицини. Причини її смерті має з’ясувати розтин.

Водночас поліцейські з Охоти розпочали пошуки злочинця. Кілька десятків хвилин по тому 32-річний чоловік, підозрюваний у скоєнні вбивства, був затриманий і доправлений до районного управління поліції

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За неофіційною інформацією, 53-річна жінка була знайомою 32-річного чоловіка. Раніше вони неодноразово разом відвідували вечірки. Поліція встановлює причини трагедії.

Нагадаємо, у Польщі знайшли людські останки, особу загиблої людини наразі встановлюють.

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