Смертельний тренд: чому після модного сонячного тату треба бігти до лікаря

Сонячне татуювання / © ТСН

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У соцмережах стрімко набирає популярності новий тренд на так звані сонячні татуювання. Проте дерматологи попереджають, що ефектний малюнок на засмаглій шкірі становить небезпеку і пояснюють, чому після такого експерименту необхідно показати родимки лікарю.

Про це пише Egeszseg Kalauz.

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У соцмережах поширюється тренд на так звані сонячні татуювання (sun tattoo). Для їхнього створення на шкіру наклеюють трафарет або спеціальну наклейку, а відкриті ділянки залишають під сонцем. У результаті закрита частина шкіри залишається світлою, тоді як навколо неї з’являється засмага, що й утворює візерунок. Інколи схожого ефекту досягають, наносячи сонцезахисний крем у формі малюнка.

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Про ризики такого способу прикрашання тіла розповіла дерматологиня-косметологиня докторка Ілдіко Вінце з Центру обстеження родимок Anyajegyszűrő Központ — Prima Medica.

Чим небезпечне сонячне татуювання?

Попри привабливий вигляд світлого малюнка на засмаглій шкірі, лікарі застерігають, що цей тренд не є безпечним. Під час створення сонячного татуювання шкіра однаково зазнає впливу ультрафіолетового випромінювання, яке завдає їй такої ж шкоди, як і звичайне засмагання.

До основних негативних наслідків ультрафіолету належать:

пошкодження ДНК клітин шкіри;

підвищений ризик сонячних опіків;

передчасне старіння шкіри;

зростання ймовірності розвитку раку шкіри в майбутньому.

«Багато хто, прагнучи отримати більш контрастний малюнок, засмагає довше або взагалі відмовляється від сонцезахисного крему, що ще більше збільшує ризик розвитку раку шкіри. Засмагла шкіра не є ознакою здоров’я — це лише природна захисна реакція організму, яка допомагає зменшити пошкодження ДНК під впливом ультрафіолету. Особливо небезпечним сонячне татуювання є для людей зі світлою шкірою, великою кількістю родимок, тих, хто вже отримував сонячні опіки, або якщо в родині були випадки раку шкіри», — наголосила докторка Вінце.

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Як безпечно перебувати на сонці?

Фахівчиня радить дотримуватися простих правил, які допоможуть знизити ризик пошкодження шкіри:

не перебувати під прямими сонячними променями від 10:00 до 16:00, коли рівень ультрафіолетового випромінювання є найвищим, і перед виходом перевіряти УФ-індекс;

користуватися сонцезахисним кремом широкого спектра дії із SPF не нижче 30, а ще краще — SPF 50, який захищає від UVA- та UVB-променів;

обирати якісні сонцезахисні засоби з комбінацією сучасних УФ-фільтрів;

наносити крем рясним шаром за 15-30 хв. до виходу на сонце та поновлювати його що дві години, а також після купання, сильного потовиділення чи використання рушника;

під час тривалого перебування надворі носити закритий одяг, капелюх із широкими полями та сонцезахисні окуляри з УФ-фільтром;

не вважати засмагу достатнім захистом від сонячних опіків, адже вона забезпечує лише мінімальний природний бар’єр;

захищати шкіру навіть у похмуру погоду, оскільки ультрафіолет проникає крізь хмари, а UVA-промені — навіть через автомобільне та віконне скло;

бути особливо обережними біля води, на піщаних пляжах і в гірській місцевості, де ультрафіолетове випромінювання додатково відбивається від поверхонь;

регулярно перевіряти стан родимок і звертатися до дерматолога у разі появи нових або змінених утворень.

Коли потрібно обстежувати родимки?

Якщо родимки не викликають занепокоєння, профілактичний огляд найкраще проходити восени або в інший сезон, коли сонячне випромінювання менш інтенсивне. У цей період шкіра світлішає після літа, що полегшує оцінку її стану.

«Особливо важливо пройти огляд, якщо протягом літа людина зазнала значного впливу ультрафіолетового випромінювання — незалежно від того, чи це було через сонячне татуювання, чи через інтенсивне засмагання. Людям, які мають понад 60 родимок, рекомендується пройти повне картування родимок із фотографуванням усієї поверхні тіла. Таке обстеження бажано повторювати щороку в одну й ту саму пору. Це полегшує порівняння результатів, оскільки стан шкіри буде максимально схожим на попередні знімки», — пояснила докторка дерматологиня-косметологиня.

Лікарка також нагадала, що за появи будь-яких підозрілих змін на шкірі необхідно якнайшвидше звернутися до дерматолога, адже це може свідчити про розвиток меланоми.

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Зміни родимок — правило ABCDE

A (Asymmetry — асиметрія): дві половини родимки не схожі одна на одну.

B (Border — край): краї нерівні, зубчасті або нечіткі.

C (Color — колір): родимка має кілька відтінків або її колір змінюється.

D (Diameter — діаметр): родимка збільшується, особливо якщо її діаметр перевищує 6 мм, хоча меланомою може виявитися і менше утворення.

E (Evolution — зміни): змінюються розмір, форма або колір родимки, з’являються свербіж, кровоточивість чи виразкування.

Фахівці наголошують, що сонячне татуювання залишається помітним лише кілька тижнів, тоді як ушкодження, спричинені ультрафіолетом, можуть мати довічні наслідки. Саме тому надійний захист від сонця та регулярний контроль стану родимок залишаються найкращими способами зберегти здоров’я шкіри.

До слова, шведське дослідження за участю понад 11 тис. людей показало, що у власників татуювань ймовірність розвитку меланоми на 29% вища, ніж у людей без бодіарту. Вчені припускають, що тату-чорнило може мігрувати до лімфовузлів і викликати хронічне запалення. Попри необхідність подальших вивчень, експерти радять користуватися сонцезахисним кремом, уникати тривалої засмаги та регулярно оглядати шкіру.

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