Як позбутися запаху секондгенду з одягу / © pexels.com

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Навіть після прання деякі речі можуть зберігати «аромат секонду», який нагадує суміш хімічних засобів, дезінфекції або тривалого зберігання. Проте позбутися його можна простим домашнім способом — без дорогих засобів та повторного багаторазового прання. Про нього пишуть в Deccoria.

Чому одяг із секондгенду має неприємний запах

Специфічний запах вживаного одягу може з’являтися з кількох причин. Часто речі перед продажем проходять санітарне оброблення спеціальними засобами, які залишаються у волокнах тканини. Крім того, одяг може довго зберігатися у закритих приміщеннях, коробках або пакетах, через що тканина вбирає сторонні аромати.

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Іноді проблема не лише у самій речі, а й у місці її зберігання. Якщо шафа погано провітрюється, у ній накопичується волога, а одяг швидко вбирає затхлий запах.

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Що покласти до шафи, щоб прибрати запах секондгенду

Один із простих домашніх трюків — покласти поруч із речами натуральний поглинач запахів.

Лавровий лист — простий засіб із кухні

Звичайний лавровий лист, який є майже у кожній господині, може допомогти освіжити простір у шафі.

Що потрібно зробити:

Візьміть кілька сухих лаврових листків. Покладіть їх у невеликий тканинний мішечок або серветку. Залиште біля одягу із секонд-хенду на кілька днів.

Лавровий лист має природний аромат, який допомагає перебити неприємний запах і залишає легкий свіжий відтінок.

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Інші способи прибрати запах секондгенду з одягу

Якщо запах дуже сильний, одного провітрювання може бути недостатньо. Спробуйте кілька перевірених методів.

Провітрювання на свіжому повітрі — перед пранням або після нього залиште річ на балконі чи біля відкритого вікна. Свіже повітря допомагає вивести частину сторонніх запахів із тканини. Замочування з оцтом — оцет добре нейтралізує стійкі запахи, тому додайте кілька ложок столового оцту у воду, замочіть річ на 30–60 хвилин, після цього виперіть звичайним способом. Після висихання запах оцту зникає, а тканина стає свіжішою. Сода проти неприємного аромату — харчова сода працює як натуральний поглинач запахів, додайте кілька ложок соди під час прання або залишіть суху соду біля речей у шафі. Не поспішайте складати речі у шафу — навіть чистий одяг може отримати неприємний запах, якщо його покласти трохи вологим. Перед зберіганням речі мають повністю висохнути. Саме волога та погана циркуляція повітря часто стають причиною затхлого запаху у шафах.

Як зробити так, щоб запах секондгенду не повернувся

Щоб речі довше залишалися свіжими:

регулярно провітрюйте шафу;

не набивайте полиці занадто щільно;

використовуйте натуральні ароматизатори (лаванда, цитрусова шкірка, лавровий лист);

не зберігайте одяг, який не досох після прання;

періодично протирайте полиці шафи.

Також варто пам’ятати: ароматизатори лише маскують проблему. Якщо у шафі є надлишок вологи або затхлість, потрібно усунути саме причину запаху.

FAQ

Як прибрати запах секондгенду з одягу?

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Щоб позбутися запаху секондгенду, виперіть річ із додаванням соди або попередньо замочіть її у воді з невеликою кількістю оцту. Також допомагає тривале провітрювання на свіжому повітрі.

Чому речі із секондгенду пахнуть навіть після прання?

Запах може залишатися через хімічну обробку одягу, залишки мийних засобів або тривале зберігання речей у закритих приміщеннях. Деякі запахи глибоко проникають у волокна тканини, тому одного прання може бути недостатньо.

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