"Зливав" маршрути ТЦК через погодні шифри: як суд покарав адміна 8 Telegram-груп

У Черкасах адміністратор Telegram-груп про ТЦК отримав вирок суду / Ілюстративне фото / © ТСН

Реклама

У Черкасах суд ухвалив вирок для місцевого жителя, який адміністрував вісім Telegram-груп із повідомленнями про маршрути працівників ТЦК та СП і поліції. Через умовні позначки на кшталт «гроза» учасники спільнот допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізаційних заходів.

Про це свідчить вирок Придніпровського районного суду Черкас.

Реклама

За матеріалами суду, чоловік від середини жовтня до середини грудня 2024 року адміністрував вісім Telegram-спільнот. У цих групах учасники публікували інформацію про точний час, місця проведення заходів із оповіщення, а також маршрути пересування військовослужбовців ТЦК і правоохоронців.

Реклама

Для приховування змісту повідомлень користувачі використовували умовні позначення, пов’язані з погодою, зокрема «дощ», «гроза», «хмарно», «сонце», «сухо», а також відповідні емодзі.

У матеріалах кримінального провадження зафіксовано 32 такі епізоди з різних населених пунктів Черкаської області, серед яких Умань, Сміла, Канів, Золотоноша, Шпола, Городище, Корсунь-Шевченківський і Чорнобай.

Суд дійшов висновку, що адміністратор мав технічну можливість видаляти повідомлення, блокувати користувачів або обмежувати публікацію інформації, однак свідомо цього не робив.

На переконання суду, діяльність таких Telegram-груп допомагала військовозобов’язаним уникати місць проведення заходів із оповіщення, створювала умови для ухилення від виконання військового обов’язку та перешкоджала проведенню мобілізаційних заходів.

Реклама

Обвинувачений повністю визнав провину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період, призначив покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, однак звільнив від його відбування з випробувальним терміном на три роки.

Крім того, в дохід держави було конфісковано iPhone 15 Pro Max із SIM-картками, який використовувався для адміністрування Telegram-спільнот.

До слова, у Києві затримали чотирьох організаторів схеми незаконного виїзду ухилянтів за кордон через фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. За 7000 дол. ділки підшукували «наречених», швидко оформлювали шлюб у РАЦСі та змушували пари імітувати стосунки для прикордонників, зокрема робити весільні фото.

Новини партнерів