"Звинуватив лікарку ВЛК у відправленні на смерть та різав її 17 разів": деталі моторошного вбивства під час мобілізації

31-річний підозрюваний у вбивстві лікарки ВЛК арештований судом. / © ТСН

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Стали відомі подробиці резонансного вбивства, що сталося у Подільському районі Києва. Там у приміщенні однієї з медичних установ затриманий 31-річний Сергій Г. за версією слідства зарізав 55-річну лікарку Ларису Панасенко, яка була у складі ВЛК хірургинею і згідно з посадовими обов’язками мала встановити, чи є він придатним до служби.

Порушник мобілізації: зупинили на блокпості та доправили на ВЛК

Як з’ясував ТСН.ua, хронологія цього злочину, згідно з даними правоохоронців така: «Громадянин Сергій Юрійович Г. їхав до стоматолога або від стоматолога у таксі зі своєю мамою, автівка була зупинена на одному з блокпостів для перевірки документів тих, хто перебував у салоні».

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Далі, як вже повідомляв Київський міський ТЦК, представниками Національної поліції до Подільського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки «був доправлений порушник військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію».

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Після цього, за даними ТЦК, з метою усунення причини правопорушення він був направлений на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському ТЦК.

ВЛК у Києві: чоловік завдав лікарці 17 ударів ножем після розмови

За даними джерел ТСН.ua у владних структурах Києва, у кабінеті лікарки Лариси Панасенко стався конфлікт, який розпочався з розмови на підвищених тонах.

«Підозрюваний заявив, що їхав від стоматолога, скаржився на зубний біль. Лікарці він поскаржився на зубний біль, розраховуючи, що його оглянуть та не одразу мобілізують. Є інформація, що лікарка зверхньо йому відповіла: "Ой, всі кажуть, що такі хворі…". На це він відповів їй, що вона відправляє його на смерть, а після цього він певний час розмірковував, що робити, а потім завдав 17 хаотичних ударів ножем», — розповіли нам джерела у владних структурах.

Затриманий 31-річний Сергій Г. одразу після вбивства. Фото: Київська міська прокуратура

За перевіреними даними правоохоронців, 31-річний Сергій Г. раніше ніколи не притягався до кримінальної або адміністративної відповідальності, офіційно не працевлаштований.

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Лікарка ВЛК забирала на лікування сільських котів

Як з’ясував ТСН.ua, лікарка Лариса Панасенко, хоча й працювала в Києві, але була уродженкою села Кліщинці на Черкащині.

Один з її знайомих краєзнавець Олег Ткаченко розповів нам, що цю лікарку, яка пройшла шлях від медсестри, були підстави вважати запальною людиною, хоча сам він з нею не конфліктував і буквально днями привітав з ювілеєм — 16 липня їй виповнилось 55 років.

Крім того, Олег Ткаченко каже, що свого часу, коли вона почала працювати у ВЛК, попередив, що «хтось з людей може надсилати прокльони на її адресу».

«Тут в селі у неї є будинок, який залишився їй у спадок. Тобто як дача. Про саму Ларису я можу сказати, що особисте життя у неї не склалось. У Києві вона співмешкала з лікарем, який старший від неї, він уже помер. Як людина вона була запальною — могла поконфліктувати, якщо, наприклад, їй видали довідку з якоюсь помилкою. Водночас вона дуже любила котів, я називав її "кошачою мамою". Вона жила котами, відвозила на лікування до Києва, якщо бачила, що кіт потребував лікування. А потім привозила до села. Власна родина, діти — з цим у неї, за моєю інформацією, не склалось у житті. Вона була відносно заможною жінкою — у неї тут три земельні паї, будинок, у Кременчузі — квартира, яку вона здавала, цікавилась давніми речами, антикварними», — каже Олег Ткаченко.

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До цього він додав, що після того, як вона пішла працювати у ВЛК, стала рідше приїздити до села. А тепер, за словами, Ткаченка, у Києві, можливо, її і поховати буде нікому.

«Її родичі поховані тут», — каже він.

В цьому контексті він згадує, що після виходу на пенсію лікарка планувала повернутись мешкати в село.

«Бувало, що конфліктувала з сусідами через поділ межі або через гілку дерева, яка заглядала на подвір’я. Але зі мною ніколи не конфліктувала, жодного разу», — резюмує Олег Ткаченко.

За його словами, чимала кількість майна, яке належало лікарці, скоріш за все, перейде у спадок дуже далекому її родичу, який до цього часу «навіть не знав, як її звали».

Вбивство лікарки ВЛК у Києві: підозрюваного взято під варту

Як повідомила сьогодні пресслужба Київської міської прокуратури, киянина, який завдав лікарці ВЛК сімнадцять ударів ножем, взято під варту без права на заставу.

«За клопотанням прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Подільський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід 31-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві лікарки. Чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави протягом 60 днів. Крім того, в межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 3. ст. 367 КК, встановлюється, яким чином чоловік пройшов у приміщення ВЛК з ножем», — повідомила пресслужба прокуратури.

Підозрюваному у разі доведення провини загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що з’явилися нові моторошні подробиці вбивства лікарки на ВЛК у Києві.

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