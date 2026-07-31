Понад 100 млн грн: системна підтримка від мережі «Аврора» на реабілітацію у Superhumans Center

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За три роки роботи Superhumans Center щодня працює, щоб українці, які постраждали через війну, отримували допомогу найвищого рівня. Підтримка Superhumans для мережі «Аврори» — це частина довгострокової стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Компанія фокусується на сталому партнерстві, яке дозволяє команді центру планувати роботу, розвивати програми відновлення та допомагати більшій кількості пацієнтів.

За перше півріччя 2026 року «Аврора» спрямувала 24 млн грн на підтримку Superhumans Center, що дозволило отримати допомогу 1 886 пацієнтам, частина з яких — з важкими ампутаціями. Для таких пацієнтів фізична реабілітація є ключовим етапом після протезування, саме вона допомагає навчитися користуватися протезом, відновити базові навички руху та самообслуговування, повернути незалежність у повсякденному житті.

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Але за кожним таким етапом стоїть не лише медичний прогрес, а й дуже особиста мета — і в розмовах із пацієнтами Superhumans Center це помітно одразу: першим, про що згадують люди, рідко буває спорт чи робота. Найчастіше — хтось конкретний, до кого хочеться повернутися.

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Так було з Іллею, кухарем за професією, який пройшов протезування двічі: спочатку отримав механічний протез, а згодом його замінили на електронний. Коли Іллю запитали, про що він мріяв найбільше, відповідь була не про професію — перш за все він хотів повернутися до своєї дівчини, і лише потім, уже другим за важливістю, — до улюбленої справи, приготування їжі.

Схожим шляхом ішов і Руслан, який пережив високу ампутацію до плеча і отримав протез верхньої кінцівки. Його мрія теж почалася з людей — він хотів знову обійняти рідних. Частину цієї мрії він уже здійснив, обійнявши власних дітей. І тепер живе ще однією мрією — дочекатися онуків і одного дня теж обійняти їх.

Для Івана, який втратив ногу нижче коліна, усе почалося з бажання просто рухатися далі — повернутися до активного життя. А вже потім він знову дозволив собі те, що любив раніше: на сноуборд став заново, а зараз освоює дещо нове для себе — адаптивний вейкбординг.

Класичним вейкбордингом він раніше особливо не займався, а от адаптивна версія несподівано дала йому саме те, про що він давно мріяв, — можливість пробувати трюки, і задоволення від цього, каже він, неймовірне.

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Три історії, три мрії — і одна спільна робота, яка допомагає їх повертати. Для «Аврори» це можливість підтримувати людей, які постраждали від війни та зробили внесок у майбутнє країни, де кожен має шанс повернутися до повноцінного життя.

«В «Аврорі» ми пишаємося тим, що підтримуємо Superhumans Center майже від моменту його заснування. Тут лікарі та реабілітологи допомагають нашим Захисникам і Захисницям, а також дітям і дорослим, які зазнали важких травм, повернутися до активного життя. Для нас важливо бути частиною цієї великої справи. Ми бачимо, що наша підтримка має реальний результат і допомагає здійснювати мрії«, — зазначила Альона Жигура, керівниця КСВ-відділу мережі мультимаркетів «Аврора».

За 6 місяців 2026 року «Аврора» спрямувала на підтримку благодійних ініціатив 164,8 млн грн, а від початку повномасштабного вторгнення загальна сума допомоги сягнула 929 млн грн. Це внесок у підтримку військових, громад і людей, які щодня потребують допомоги, та ще одне підтвердження того, що бізнес може бути надійною опорою для суспільства у складні часи.

Довідка

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«Аврора» — група компаній з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital, яка динамічно розвивається, налічуючи понад 1 900 магазинів «Аврора» на території України та понад 60 магазинів Aurora в Румунії.

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