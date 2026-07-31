Свати Бекхемів влипли в гучний судовий скандал: у родини мільярдерів вимагають 50 тисяч доларів

Бруклін Бекхем, Нікола Пельтц та її батьки / © instagram.com/nicolaannepeltz

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Батьки моделі Ніколи Пельтц, свати Девіда та Вікторії Бекхемів, опинилися в центрі нового судового скандалу через собаку, який, за словами позивачки, колишньої працівниці їхнього маєтку, напав на неї.

У родині мільярдерів Клаудії та Нельсона Пельтців виникли серйозні юридичні проблеми. Колишня працівниця їхнього маєтку Джой Ренсом подала позов до суду та вимагає компенсацію, що перевищує 50 тисяч доларів. Причиною став напад собаки на території будинку напередодні різдвяних свят. За словами жінки, інцидент стався просто під час виконання нею робочих обов’язків. Відомо, що свідком події була й дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц, повідомляє People.

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Батько Ніколи Пельтц з собакою / © instagram.com/nicolaannepeltz

Як повідомляє People із посиланням на судові документи, позов було подано 10 липня. У ньому зазначається, що 23 грудня 2025 року Джой Ренсом прикрашала будинок і розкладала подарунки, коли на неї несподівано накинувся пес на прізвисько Гудіні.

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Позивачка також стверджує, що тварина не проходила спеціального навчання, а під час інциденту перебувала без повідця, намордника чи іншого належного контролю. Саме через зазнані травми, витрати на лікування та моральну шкоду жінка вимагає від подружжя Пельтців компенсацію у розмірі понад 50 тисяч доларів.

Батько Ніколи Пельтц з собакою / © instagram.com/nicolaannepeltz

Це не перший випадок, коли пес Гудіні стає причиною судового розгляду. Раніше проти Клаудії та Нельсона Пельтців уже подавали аналогічний позов через поведінку тієї ж тварини. У документах також стверджується, що власники нібито не повідомили відповідні служби про агресивність собаки та не оформили необхідну реєстрацію.

Нагадаємо, нещодавно Бруклін Бекхем зворушив зверненням до дружини в річницю їхніх заручин і замилував романтичним фото.

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