Вибухи на полігоні під Хмельницьким: у ССО повідомили подробиці інциденту

Вибух. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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На полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області завершилася детонація боєприпасів, яка виникла після надзвичайної події. Внаслідок інциденту поранення дістали троє військовослужбовців, ще п’ятеро бійців наразі не виходять на зв’язок.

Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в Telegram.

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«Станом на 19:00 детонація боєприпасів завершилась», — зазначили у командуванні.

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За офіційною інформацією, троє військовослужбовців ССО дістали поранення та були госпіталізовані. «Їх госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу», — повідомили військові.

Водночас у Силах спеціальних операцій заявили, що наразі «відсутній зв’язок з п’ятьма військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних сил України». На місці події тривають пошуково-оглядові роботи.

За фактом надзвичайної події правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

У командуванні ССО запевнили, що «надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин та причини події».

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Вибухи на полігоні під Хмельницьким — що відомо

Нагадаємо, 31 липня поблизу Хмельницького пролунали потужні вибухи, хоча повітряну тривогу в регіоні не оголошували. Згодом стало відомо, що на території полігону однієї з військових частин сталася надзвичайна подія, яка призвела до вибуху та подальшої детонації боєприпасів.

Через загрозу розльоту уламків поліція оточила небезпечну територію, провела оповіщення населення та закликала людей залишити потенційно небезпечну зону. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин також повідомив про пошкодження низки житлових будинків і комунальних будівель.

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