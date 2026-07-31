Трамп зробив гучну заяву про завершення війни: що пропонує Зеленському і Путіну

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення війни Росії проти України обидві сторони мають бути готові до компромісів.

Заяву Трампа у розмові із журналістами під час публічного засідання Кабінету міністрів у Кемп-Девіді цитує Clash Report.

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За словами американського президента, «ніхто не хоче йти на поступки», однак і російському диктатору Володимиру Путіну, і президенту України Володимиру Зеленському «доведеться піти на певні поступки, щоб укласти угоду».

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Трамп також висловив думку, що обидва лідери зацікавлені у припиненні війни, хоча між ними зберігається глибока взаємна неприязнь.

«Я думаю, він [Зеленський] хоче укласти угоду, і я думаю, що Путін хоче укласти угоду, але між ними велика неприязнь, як ви, ймовірно, помітили», — заявив президент США.

Водночас Трамп визнав, що, вступаючи на посаду президента, помилково вважав російсько-українську війну найпростішим міжнародним конфліктом для врегулювання.

Крім того, глава Білого дому заявив, що щомісяця у війні гинуть від 25 до 30 тисяч «молодих, прекрасних людей, солдатів», не уточнивши, про втрати якої зі сторін ідеться.

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Нагадаємо, раніше під час спілкування із журналістами Дональд Трамп пропонував «просте рішення» для зупинки бойових дій. Його позиція ґрунтується на особистому діалозі з керівництвом України та Росії для досягнення миру.

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