Вибухи на полігоні у Хмельницькому: всі подробиці про поранених, зниклих безвісти та руйнування

Вдень 31 липня у Хмельницькому пролунали вибухи / © Крымский ветер

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У п’ятницю, 31 липня, пролунали потужні вибухи у Хмельницькому. Тривогу в регіоні на момент інциденту не оголошували, а над містом здійнявся густий чорний дим. Вибухи не мали побутового характеру, а детонація на місці інциденту тривала кілька годин.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про надзвичайну подію в обласному центрі.

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Причина вибухів: не ворожа атака

Вибухи, що налякали місцевих жителів, точно не є наслідками російської повітряної атаки. Як стало відомо згодом, на території полігону однієї з військових частин сталася надзвичайна подія, що призвела до детонації боєприпасів.

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Місцева влада оперативно відреагувала на ситуацію: поліція провела оповіщення та оточила зону можливого розльоту уламків. Мер міста підтвердив, що через вибухову хвилю було пошкоджено низку житлових будинків та комунальних будівель, проте, за попередніми даними, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

Наслідки інциденту та руйнування

Подія сталася на полігоні військової частини за межами обласного центру, на території Хмельницької об’єднаної територіальної громади. Людям пропонували покинути зону ураження, проте заяв на відселення не надходило.

Унаслідок вибухової хвилі пошкоджень зазнали: дачний кооператив, близько десяти багатоквартирних будинків, приватні оселі, магазин та два автомобілі. Переважно йдеться про вибиті вікна, масштаби яких продовжує оцінювати спеціальна комісія.

Через тривалу детонацію доступу до епіцентру події довгий час не було. При цьому стан атмосферного повітря у місті залишався задовільним, без жодних небезпечних змін для здоров’я людей.

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Свідчення очевидців: несподіваний удар

Місцеві жителі розповідають, що під час надзвичайної події на полігоні чули щонайменше три вибухи. Перший із них пролунав абсолютно несподівано, оскільки перед ним не було характерних звуків наближення повітряної загрози чи балістики.

Другий звук, за словами містян, був дуже схожий на детонацію боєприпасів чи вибухи на військових складах. Проте найстрашнішим виявився саме третій вибух, після якого люди фізично відчули на собі потужну ударну хвилю.

Кримінальна справа та поранені

Інцидент на військовому полігоні стався вдень, близько 11:55, спричинивши серйозні наслідки для особового складу. Через вибухи поранення різного ступеня тяжкості дістали четверо військовослужбовців, яких оперативно доправили до медичного закладу для надання допомоги.

Одразу після вибухів зник зв’язок із кількома бійцями, які перебували безпосередньо на місці події. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

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Огляд місця події та першочергові слідчі дії фахівці змогли розпочати лише після повного припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону.

Завершення детонації та пошуки

Детонація боєприпасів на полігоні остаточно завершилася о 19:00. Згодом командування Сил спеціальних операцій ЗСУ офіційно повідомило уточнені дані щодо постраждалих внаслідок цього трагічного інциденту.

За офіційною інформацією, було госпіталізовано трьох військовослужбовців ССО. Водночас найтривожнішою залишається ситуація зі зниклими бійцями — наразі відсутній зв’язок із п’ятьма військовослужбовцями. На момент публікації їхня доля невідома.

На місці надзвичайної події продовжуються пошуково-оглядові роботи. Командування ССО запевнило, що надає всю необхідну інформацію та максимально сприяє слідству у встановленні обставин і причин трагедії.

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