На частину України суне небезпечна стихія: синоптики назвали “червоні” області і точні дати (мапа)

Спека / © ТСН.ua

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В Україну приходить період екстремально високих температур. Синоптики прогнозують, що початок серпня 2026 року запам’ятається суттєвим прогріванням повітря, а в окремих регіонах показники термометрів сягатимуть аномальних позначок. Повітряні маси африканського походження у поєднанні з потужними антициклонами спричинять тривалу посуху та високий рівень пожежної небезпеки.

Подробиці прогнозу читайте в матеріалі ТСН.

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Спопонсор спеки — Африка: як працює тепловий купол

Головною причиною температурного стрибка стало переміщення розжареного повітря з південних широт. За словами синоптика Віталія Постриганя, у тропосфері на висоті до 8–12 км сформувався потужний висотний гребінь Азорського антициклону, який простягається від Марокко через Італію безпосередньо до території України.

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«Сумнівів немає і вже всі поінформовані — спека насувається. У середній та верхній тропосфері ця система високого тиску створить справжній тепловий купол, який стискає добряче розжарене повітря до земної поверхні та підвищує температуру. Атмосферні магістралі транспортуватимуть сухе гаряче повітря на європейський континент аж до країн Балтії», — зазначає Постригань.

Експерт додає, що подібні процеси спостерігаються по всій Європі: в Іспанії температура повітря підніметься до +46°C, у сусідній Польщі — до +40°C, а в центральних регіонах України очікується сильна спека до +38°C.

Водночас фахівець заспокоює, що спека влітку є нормальним явищем, а історичний рекорд серпня (який у 2010 році встановила метеостанція Канів на рівні +40,1°C) поки залишається неперевершеним.

Загальний прогноз по Україні на 1-2 серпня

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 1 серпня, по всій території країни очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с.

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Температурні показники розподіляться наступним чином:

Нічні години: +15…+20°C;

Денні години: +27…+32°C;

Західні області: місцями сильна спека до +35…+37°C.

Прогноз погоди / © Укргідрометцентр

Синоптики застерігають, що протягом 1–2 серпня у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській, Чернігівській областях та в Криму утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в регіонах: від гірського туману до тропічних ночей

Погодні умови в різних куточках України матимуть свої особливості залежно від впливу атмосферних фронтів та антициклонів.

Західний регіон та Львівщина

Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

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По області очікується мала хмарність, без опадів. Уночі та вранці в горах можливий слабкий туман. Температура вночі становитиме +17…+22°C (у горах +12…+15°C), а вдень стовпчики термометрів покажуть сильну спеку +35…+39°C. Безпосередньо у Львові вдень повітря розжариться до +35…+37°C.

Київ та область

За інформацією Укргідрометцентру, у столичному регіоні 1 серпня прогнозується невелика хмарність без опадів.

По області: температура вночі +15…+20°C, вдень +27…+32°C.

У Києві: температура вночі +18…+20°C, вдень +30…+32°C.

Південь та морське узбережжя

За даними Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, початок серпня на Одещині та узбережжі буде сонячним і спекотним. Погодні умови обумовить малорухомий антициклон «Olaf».

З Центральної Європи надходитиме гаряча повітряна маса, тому опадів не передбачається. Вітер слабкий, спостерігатиметься легке хвилювання моря, а температура морської води становитиме +19…+20°C.

Схід та Дніпропетровщина

За прогнозами Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, на Дніпропетровщині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі температура в регіоні становитиме +13…+18°C, вдень +26…+31°C (у Дніпрі +28…+30°C).

У Харківській області 1–2 серпня також утримуватиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°C, а вдень підніметься до +26…+31°C, у Харкові до +28…+30°C.

Скільки протримається спека та чого чекати далі

Як стверджує Постригань, за даними провідних світових моделей прогнозування, високі температури утримуватимуться в Україні щонайменше тиждень — до 7 серпня.

Особливо спекотним стане період з 3 по 6 серпня. У ці дні через стійку антициклональну циркуляцію прогрів повітря лише посилиться. У денні години прогнозується сильна спека на рівні +35…+38°C, а вночі метеорологи очікують так звані «тропічні ночі», коли температура не опускатиметься нижче +22…+24°C.

Медики та синоптики радять громадянам дотримуватися правил безпеки під час спеки: уникати тривалого перебування на сонці у пікові години, носити головні убори, використовувати сонцезахисний крем, пити достатньо води та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі.

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