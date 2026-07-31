Контроль за операціями вночі та ліміти через "Дію": як банки перевірятимуть бізнес за новими правилами

ФОП / © pixabay.com

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В Україні змінюються підходи до фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Банки, які приєдналися до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, домовилися застосовувати єдині правила перевірки клієнтів із підвищеним рівнем ризику, посилити контроль за фінансовими операціями та запровадити поетапні ліміти на перекази для окремих категорій ФОП і компаній.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Банки змінюють правила: яка причина

Як зазначено в Меморандумі, його метою є не лише боротьба з незаконними фінансовими операціями, а й наближення українського ринку платіжних послуг до вимог законодавства Європейського Союзу. Документ покликаний уніфікувати підходи банків до перевірки клієнтів, фінансового моніторингу та управління ризиками. Очікується, що це сприятиме скороченню тіньового сектору економіки, підвищенню прозорості фінансової системи, збільшенню податкових надходжень, а відтак — зміцненню економічної спроможності держави та фінансуванню її оборонних потреб.

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Серед основних принципів Меморандуму — захист права добросовісних клієнтів вільно користуватися власними коштами, зміцнення довіри до банківської системи та забезпечення добросовісної конкуренції між надавачами платіжних послуг. Для реалізації цих принципів учасники Меморандуму погодилися уніфікувати підходи до всіх етапів роботи з клієнтами — від встановлення ділових відносин і відкриття рахунків до постійного моніторингу фінансових операцій. Зокрема, йдеться про поглиблену перевірку клієнтів, застосування автоматизованих антифрод-систем, єдиних підходів до оцінки ризиків, обмін інформацією між надавачами платіжних послуг щодо операцій із ознаками підозрілості, а також використання ризик-орієнтованого підходу під час надання банківських продуктів і здійснення переказів.

Для кого запровадять нові обмеження

Найбільше змін відчують новостворені фізичні особи-підприємці та ФОП, які тривалий час не здійснювали діяльності й відновлюють роботу.

Саме такі підприємці, якщо банк віднесе їх до категорії клієнтів із підвищеним рівнем ризику, проходитимуть поглиблену перевірку ще на етапі відкриття або активізації рахунку.

Банк аналізуватиме:

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мету відкриття рахунку;

характер та масштаб бізнесу;

вид діяльності;

товари чи послуги, які реалізує підприємець;

очікувані обсяги фінансових операцій;

відповідність фактичних операцій заявленій діяльності.

Після початку роботи банки також здійснюватимуть посилений моніторинг операцій з урахуванням середньомісячного доходу підприємця.

Для інших ФОП та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, банки не запроваджуватимуть єдиних лімітів. Натомість кожен банк самостійно оцінюватиме ризики та перевірятиме фінансові операції за власними правилами.

Якщо клієнт плануватиме перекази понад встановлені ліміти, він має підтвердити джерела доходів. Також банки посилять контроль за операціями, зокрема в нічний час, а для клієнтів без підтверджених доходів обмежать кількість поточних рахунків в одній валюті до трьох (крім депозитних, кредитних рахунків і рахунків для державних програм).

Крім того, банки планують використовувати дані з «Дії» для перевірки інформації про доходи клієнтів і посилити співпрацю з державними органами у сфері фінансового моніторингу.

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