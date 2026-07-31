Кому циганський гороскоп пророкує удачу на серпень 2026: таких щасливців аж п’ять

Циганський гороскоп на серпень 2026 / © Фото з відкритих джерел

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Циганський гороскоп менш відомий, ніж класичний зодіакальний, однак має багатовікову історію. Він сформувався на основі традицій ромського народу, який упродовж століть багато подорожував різними країнами. На відміну від звичного гороскопа, де символами є сузір’я, у циганському кожен знак пов’язаний із певним предметом або символом, який мав важливе значення в житті ромів.

Вважається, що ці символи відображають риси характеру людини, її сильні якості та життєві уроки. Фахівці, які працюють із цією системою, вважають, що серпень 2026 року стане особливо вдалим одразу для п’яти знаків. Проте й решті представників циганського гороскопа місяць принесе цікаві можливості.

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Важливо: циганський гороскоп належить до езотеричних учень і не має наукового підтвердження. Його варто сприймати як розважальний прогноз.

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Як визначити свій знак

Циганський гороскоп має 12 знаків, кожен із яких відповідає певному періоду народження:

Чаша — 21 січня — 19 лютого.

Каплиця — 20 лютого — 20 березня.

Кинджал — 21 березня — 20 квітня.

Вінець — 21 квітня — 20 травня.

Свічник — 21 травня — 20 червня.

Колесо — 21 червня — 21 липня.

Зірка — 22 липня — 22 серпня.

Дзвін — 23 серпня — 22 вересня.

Монета — 23 вересня — 22 жовтня.

Довгий ніж — 23 жовтня — 21 листопада.

Сокира — 22 листопада — 21 грудня.

Підкова — 22 грудня — 20 січня.

Ці п’ять знаків стануть головними щасливцями серпня

Кинджал. Для народжених під знаком Кинджала серпень відкриє нові перспективи у роботі та фінансах. З’явиться шанс отримати цікаву пропозицію, підвищення або знайти додаткове джерело доходу. Особливо щаститиме тим, хто давно не боявся брати на себе відповідальність.

Колесо. Колесу прогнозують місяць позитивних змін. Багато справ, які довго не зрушувалися з місця, почнуть вирішуватися майже без зусиль. Успішними можуть виявитися поїздки, нові знайомства та великі придбання.

Зірка. Представників цього знаку очікує період натхнення. Серпень стане чудовим часом для творчості, навчання та реалізації старих мрій. В особистому житті також можливі приємні несподіванки.

Монета. Назва цього знаку символічно пов’язана з матеріальним добробутом. Саме тому серпень може принести вигідні фінансові можливості, успішні угоди або повернення старих боргів. Головне, уважно ставитися до деталей.

Підкова традиційно вважається символом удачі, і цього разу її представники справді можуть відчути прихильність долі. У серпні їм прогнозують приємні збіги обставин, хороші новини та успіх у справах, які здавалися майже безнадійними.

Що чекає на інші знаки у серпні 2026

Чаша. Місяць сприятиме внутрішньому розвитку. Варто більше уваги приділити здоров’ю, відпочинку та навчанню. Наприкінці серпня можливі цікаві знайомства.

Каплиця. Серпень вимагатиме терпіння. Деякі плани можуть реалізовуватися повільніше, ніж хотілося б, однак поспішати не варто. Послідовність принесе гарний результат.

Вінець. Знак Вінця може розраховувати на підтримку близьких людей. Це гарний час для сімейних справ, ремонту чи облаштування дому.

Свічник. Представникам цього знаку варто уважніше ставитися до фінансів. Великі витрати краще добре планувати, а ось нові знання й навички принесуть користь уже найближчим часом.

Дзвін. Серпень подарує багато спілкування. Нові знайомства можуть виявитися дуже корисними як для роботи, так і для особистого життя.

Довгий ніж. Місяць сприятиме завершенню старих справ. Не варто відкладати важливі рішення — саме зараз є шанс остаточно закрити давні питання.

Сокира. Серпень стане часом активної праці. Попри високе навантаження, результати виправдають усі зусилля. Наприкінці місяця можливі приємні фінансові бонуси.

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