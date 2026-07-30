Куди зникають старі долари: що відбувається зі зношеними банкнотами після вилучення

Які цікаві факти про долар / © Associated Press

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Доларові банкноти, як і будь-які паперові гроші, не можуть служити вічно. Після багаторічного використання вони стираються, рвуться, втрачають свій вигляд і більше не відповідають вимогам стандарту. Саме тоді Федеральна резервна система США вилучає їх із грошового обігу та замінює новими купюрами. Попри поширену думку, старі долари не просто викидають. У США існує ціла система перевірки, сортування та переробки банкнот, що дозволяє безпечно утилізувати непридатні гроші та навіть повторно використовувати матеріали, з яких вони виготовлені. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Як визначають, чи придатна банкнота до використання

Після того як купюри повертаються до Федеральної резервної системи через банки, їх перевіряє спеціальне автоматизоване обладнання. Сучасні машини за лічені секунди оцінюють стан кожної банкноти.

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Під час перевірки враховують:

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ступінь забруднення;

потертості та пошкодження;

наявність розривів;

цілісність захисних елементів;

придатність для подальшого використання.

Якщо купюра перебуває у гарному стані, її повертають в обіг. Якщо ж вона сильно пошкоджена або надто зношена, банкноту вилучають і направляють на утилізацію.

Чому старі долари більше не спалюють

Раніше непридатні банкноти часто просто спалювали. Проте від цього способу поступово відмовилися через екологічні причини. Під час спалювання утворювалися викиди, які негативно впливали на довкілля.

Сьогодні основний акцент зроблено на більш екологічних методах переробки, що дозволяють максимально використати матеріал повторно.

Що роблять із непридатними банкнотами

Після вилучення купюри проходять кілька етапів обробки. Спочатку їх подрібнюють, потім отриману масу пресують або переробляють на волокнисту сировину.

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Завдяки такій технології матеріал отримує друге життя та використовується в різних галузях промисловості.

На що перетворюють старі долари

Після переробки зношені банкноти знаходять несподіване застосування. Отриману сировину використовують для виробництва:

картону;

ізоляційних матеріалів;

покрівельної продукції;

спеціальних бурових сумішей для нафтової промисловості;

сувенірної продукції;

окремих видів промислового палива.

Таким чином навіть непридатні гроші приносять користь після завершення свого «грошового життя».

Скільки служать доларові купюри

Термін використання залежить від номіналу. Купюри невеликої вартості переходять із рук у руки значно частіше, тому швидше зношуються.

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Приблизний строк служби становить:

1 долар — близько 6–7 років;

5 доларів — приблизно 5 років;

10 доларів — близько 5 років;

20 доларів — майже 8 років;

50 доларів — понад 12 років;

100 доларів — понад 20 років.

Саме тому великі купюри замінюють набагато рідше.

Цікавий факт про банкноту номіналом 2 долари

Особливе місце займає дводоларова купюра. Федеральна резервна система практично не називає її середній строк служби.

Причина доволі проста: банкнота номіналом 2 долари використовується значно рідше, ніж інші. Багато американців залишають її як пам’ятний сувенір або колекційний екземпляр, тому вона роками не потрапляє до активного обігу.

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