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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
2 хв

Це ж було вже: діти Кроуфорд і Гіра довели, чому схожі на своїх батьків

Зараз діти колишнього подружжя працюють разом, хоча самі Річард і Сінді розлучилися понад 30 років тому.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кая Гербер і Гомер Гір

Кая Гербер і Гомер Гір / © Associated Press

Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд і голлівудський актор Річард Гір познайомилися 1988 року на барбекю, яке організував фотограф Герб Рітц. Сінді тоді було близько 22 років, а Гіру — 39. Між ними майже одразу почався роман.

1991 року пара одружилася, але шлюб не був міцним і 1995 року вони вже подали на розлучення. Сінді Кроуфорд згодом розповіла, що саме різниця у віці між нею та Річардом зрештою стала причиною розпаду їхнього союзу.

Річард Гір і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Річард Гір і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

«Я думаю, багато в чому те, що сталося між Річардом і мною, було пов’язано з тим, що мені все ще було 22. А в 22 роки — як молода жінка — я все ще намагалася зрозуміти, хто я і ким хочу стати, тоді як йому вже було 37, — розповіла вона. — Тож у певному сенсі він розумів, що я все ще дорослішатиму і змінюватимусь. Просто я не хотіла чути цього від нього, бо в 22 роки тобі здається, що ти знаєш усе. Ти думаєш, що вже сформувалася як особистість. А потім, через 10 років, розумієш, що вони мали рацію».

Річард Гір і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Річард Гір і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Вони давно живуть окремими життями й не мають спільних дітей. Після розлучення Сінді 1998 року вийшла заміж за Ренді Гербера, з яким має двох дітей — Преслі та Каю. А Гір одружувався двічі — другою дружиною акторка стала Кері Ловелл. З нею у шлюбі Гір прожив 11 років і у них народився син Гомер Джеймс Джігме. Зараз Гір одружений з Алехандрою Сільвою і у пари двоє дітей.

Однак через 30 років після розлучення Гіра з Кроуфорд виникла дуже кумедна «голлівудська» ситуація: донька Сінді — Кая Гербер — зараз знімається разом із сином Річарда Гіра — Гомером Гіром — у серіалі The Shards. Вони познайомилися лише перед початком знімань і під час презентації проєкту вийшли разом на публіку.

Кая Гербер і Гомер Гір / © Associated Press

Кая Гербер і Гомер Гір / © Associated Press

Молоді актори дуже схожі на своїх відомих батьків.

Кая Гербер і Гомер Гір / © Associated Press

Кая Гербер і Гомер Гір / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
169
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