"Радіо Судного дня" транслює серію зловісних кодів після падіння ракети у Польщі

Радіо Судного дня / © ТСН

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Таємнича російська радіостанція, неофіційно відома як «Жужжала» (The Buzzer), а офіційно — УВБ-76, передала в ефір нову серію загадкових кодових слів. Через секретність шифрів їхнє справжнє значення залишається таємницею.

Про це пише LAD Bible.

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Радіостанція посилила трансляції після того, як російська ракета впала за 55 миль (близько 88 км) углиб території Польщі. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що уламки з місця вибуху, який залишив 10-метрову вирву, «із високою ймовірністю» належать російській крилатій ракеті Х-101.

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«Хабарник» та «Італійський хорт»: що саме почули в ефірі

Серед слів, які зафіксували під час останньої трансляції, були: «Хабарник», «Сексофат», «Монархіст», «Готель», «Музопаюс», «Степенний» та «Левретка».

Слово «Левретка» означає породу собак (італійський хорт), а «Степенний» зазвичай використовується для позначення церковного співу або назви корабля часів СРСР. Проте що ці слова означають у військовому кодовому контексті — невідомо.

В інших нещодавніх ефірах розпізнали слова:

«Клетка» (може означати як біологічну клітину, так і елемент узору);

«Недотьопа» (зневажливе позначення незграбної людини).

Більшість дослідників та військових оглядачів не можуть розшифрувати ці повідомлення, що й є головною метою використання подібних частот.

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Що кажуть науковці

Професор електронної та радіоінженерії Лондонського міського університету Девід Стапплз переконаний, що станцію контролює безпосередньо російська влада.

«Якщо за цим стоїть уряд РФ, це точно використовується не з мирною метою», — підкреслив професор у коментарі виданню Popular Mechanics.

Офіційний Кремль ніколи не коментував існування чи призначення станції УВБ-76, яка роками транслює монотонний гудкіт, що час від часу переривається голосом із кодами.

Історія дивних трансляцій

Активність радіостанції фіксують не вперше:

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15 квітня минулого року в ефірі лунали слова «Нептун», «Тимус», «Фоксклоак» та «Ноотабу».

19 травня було передано шифр «НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573» — це сталося напередодні телефонної розмови Володимира Путіна та Дональда Трампа.

У вересні ефір зафіксував «НЖТИ» та «ГОТЕЛЬ», а також серію цифр: 38, 965, 78, 58, 88, 37.

У грудні передавалися слова «Перець», «Трансфер», «Пабодол», «Спінобаз», «Фригорія», «Опальний» та «Сноповий».

Загадкові трансляції вже давно стали підґрунтям для численних конспірологічних теорій. Радіомонітор Арі Бундер припускає, що УВБ-76 може бути елементом радянської системи «Периметр» (Dead Man’s Switch) — так званого «перемикача мертвої людини», який має автоматично запустити ядерний удар по Заходу у разі знищення керівництва РФ, якщо гудіння в ефірі припиниться. Інші версії включають маяки для НЛО або пристрої контролю розуму, хоча науковці називають такі гіпотези малоймовірними.

Ракета РФ у Польщі

Нагадаємо, під час атаки на Україну у ніч проти 30 липня ракета РФ залетіла до Польщі. На території країни у повітря підняли два винищувачі НАТО. В Альянсі заявляють, що тримають контакт із Варшавою щодо порушення повітряного простору.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що падіння ракети могло бути як несправністю, так і свідомою провокацією Кремля. Наразі розслідування триває, тому союзники мають розглядати всі можливі сценарії.

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