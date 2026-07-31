Гуркіт і вогонь: розвідка та Сили оборони рознесли НПЗ у Волгограді

Пожежа після атаки на Волгоград 31 липня / © Supernova+

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У ніч на 31 липня українські Сили оборони здійснили успішну атаку на нафтопереробний завод у російському Волгограді. Вони уразили ключові елементи виробничих потужностей підприємства, що живить ворожу армію.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Працівники Департаменту активних дій ГУР спільно із Силами оборони провели deepstrike-операцію, під час якої завдали удару по ще одному російському НПЗ — ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка».

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У результаті атаки були уражені ключові елементи виробничої інфраструктури підприємства. На території заводу, який забезпечує потреби російської військової машини у війні проти України, спалахнула масштабна пожежа.

Чим важливе ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка»?

«Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни-агресорки у Південному федеральному окрузі. Його виробнича потужність становить близько 14,8 млн т нафти щороку. Основною продукцією заводу є високооктанові бензини, дизельне пальне та авіаційний гас.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Волгоград і Татарстан зазнали масованої атаки дронів на стратегічні об’єкти, зокрема склади Wildberries та нафтопереробні підприємства. У Волгограді спалахнула пожежа на ключовому логістичному комплексі Wildberries, а також на НПЗ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». У Татарстані зафіксовано повторний удар по складах Wildberries у Зеленодольську та потужне загоряння на місцевих НПЗ у Нижньокамську.

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