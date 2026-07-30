НПЗ «Лукойл» / © Фото з відкритих джерел

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29 липня Сили оборони України атакували один з найбільших НПЗ Росії — завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 30 липня.

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За даними українського командування, після атаки на території підприємства спалахнула потужна пожежа.

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«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації. Потужність підприємства становить близько 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми, мастила та інші нафтопродукти, які використовуються, серед іншого, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та окупаційної армії.

Окрім того, 30 липня українські сили уразили полігон «Приморський Посад» на ТОТ Запорізької області. Масштаби збитків уточнюються.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», — наголосили там.

Атака України по РФ — останні новини

Нагадаємо, 30 липня дрони України атакували склади логістичного центру Wildberries у Пензі. Внаслідок удару там спалахнула потужна пожежа. Компанія була змушена евакуювати понад 200 співробітників.

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» розповів, що це вже восьмий логістичний центр компанії Wildberries, який зазнав атаки з боку України.

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