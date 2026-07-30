НПЗ «Лукойл» / © Фото из открытых источников

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29 июля Силы обороны атаковали один из крупнейших НПЗ России — завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Перми.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в четверг, 30 июля.

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По данным украинского командования, после атаки на территории предприятия разразился мощный пожар.

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«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов российской федерации. Мощность предприятия составляет около 13 млн. тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, битумы, смазки и другие нефтепродукты, которые используются, среди прочего, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационной армии.

Кроме того, 30 июля украинские силы поразили полигон «Приморский Посад» на ТОТ Запорожской области. Масштабы ущерба уточняются.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», — подчеркнули там.

Атака Украины по РФ — последние новости

Напомним, 30 июля дроны Украины атаковали составы логистического центра Wildberries в Пензе. В результате удара там вспыхнул мощный пожар. Компания была вынуждена эвакуировать более 200 сотрудников.

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» рассказал, что это уже восьмой логистический центр компании Wildberries, подвергшийся атаке со стороны Украины.

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