Если Иран решится на удар: в Раде сделали громкое заявление об ответе Украины

Ракеты / Иллюстративные фото / © Getty Images

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В Раде прокомментировали потенциальную эскалацию между Украиной и Ираном. Да, в случае ракетного удара со стороны иранцев наше государство сможет ответить.

Об этом в комментарии «24 Канала» заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Он отметил, что у Украины есть соответствующие средства для ответа на атаку со стороны Ирана.

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«Если Иран ударит ракетой по Украине, у нас есть средства, которые могут долететь и ответят», — подчеркнул Костенко.

Других подробностей по поводу возможных средств поражения или сценариев ответа народный депутат не привел.

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Напомним, Иран после разговора главы МИД Аббаса Арагчи с украинским министром Андреем Сибигой выдвинул Киеву новое требование — возместить ущерб за удар по иранскому судну в Каспийском море. В Тегеране утверждают, что украинская сторона назвала атаку ненамеренной и заявила об отсутствии намерения эскалации конфликта. В то же время Иран подчеркнул, что не оставит инцидент без реакции и настаивает на компенсации нанесенного ущерба.

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