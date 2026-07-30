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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Если Иран решится на удар: в Раде сделали громкое заявление об ответе Украины

Украина готова ответить в случае удара Ирану.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Ракеты / Иллюстративные фото

Ракеты / Иллюстративные фото / © Getty Images

В Раде прокомментировали потенциальную эскалацию между Украиной и Ираном. Да, в случае ракетного удара со стороны иранцев наше государство сможет ответить.

Об этом в комментарии «24 Канала» заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он отметил, что у Украины есть соответствующие средства для ответа на атаку со стороны Ирана.

«Если Иран ударит ракетой по Украине, у нас есть средства, которые могут долететь и ответят», — подчеркнул Костенко.

Других подробностей по поводу возможных средств поражения или сценариев ответа народный депутат не привел.

Напомним, Иран после разговора главы МИД Аббаса Арагчи с украинским министром Андреем Сибигой выдвинул Киеву новое требование — возместить ущерб за удар по иранскому судну в Каспийском море. В Тегеране утверждают, что украинская сторона назвала атаку ненамеренной и заявила об отсутствии намерения эскалации конфликта. В то же время Иран подчеркнул, что не оставит инцидент без реакции и настаивает на компенсации нанесенного ущерба.

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Дата публикации
Количество просмотров
360
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