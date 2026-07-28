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Тегеран угрожает ракетами Украине: Сибига лично вышел на связь с главой МИД Ирана
Сибига обсудил с главой МИД Ирана инцидент в Каспийском море и призвал остановить эскалацию.
На фоне обострения с Тегераном и угроз Украине ракетным ударом, министр иностранных дел Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в соцсети Х.
«Я позвонил министру иностранных дел Ирана для откровенного разговора. Дипломатия заключается в прямом диалоге, даже когда это затруднительно. Я подчеркнул, что наша цель — избежать ненужной эскалации», — сказал Сибига.
Он заверил Иран, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не преследовали цель атаковать гражданские суда или людей.
«Это касается также заявлений Ирана относительно их погибшего гражданина и гражданского судна, которое было атаковано во время недавнего инцидента (речь идет об ударе по иранскому судну в Каспийском море, в котором Тегеран обвиняет Украину — Ред.)», — пояснил глава украинского МИД.
Сибига заверил Иран, что главная цель Украины — противодействовать российской агрессии, которая является коренной причиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы.
Он призвал Тегеран воздерживаться от любых шагов, предрасполагающих к эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины.
«Эта война незаконна, и она должна закончиться. Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира», — подытожил министр.
Иран угрожает Украине: последние новости
Напомним, Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на судно в Каспийском море. Дипломатическое ведомство заявило, что это якобы было торговое судно и испугало «расширением огня войны». В Тегеране назвали инцидент «актом агрессии».
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