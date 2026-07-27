Трамп отреагировал на заявление Зеленского о помощи РФ Ирану: что ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично проверить информацию о предоставлении Россией спутниковых данных Ирану для атак на американские военные объекты, однако предположил, что такие действия не оказали существенного влияния.

Об этом заявил Дональд Трамп, передает Clash Report.

Глава Белого дома отметил, что планирует поднять этот вопрос в разговоре с российским диктатором.

Реклама

«Мы узнаем, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Если это так, то это не оказало большого влияния», — сказал президент США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Тегеран и Пхеньян фактически стали участниками войны, снабжая Россию беспилотниками, ракетами и боеприпасами.

Новости партнеров