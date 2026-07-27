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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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699
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Трамп отреагировал на заявление Зеленского о помощи РФ Ирану: что ответил

Трамп прокомментировал информацию о том, что Россия передает Ирану снимки американских баз.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично проверить информацию о предоставлении Россией спутниковых данных Ирану для атак на американские военные объекты, однако предположил, что такие действия не оказали существенного влияния.

Об этом заявил Дональд Трамп, передает Clash Report.

Глава Белого дома отметил, что планирует поднять этот вопрос в разговоре с российским диктатором.

«Мы узнаем, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Если это так, то это не оказало большого влияния», — сказал президент США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Тегеран и Пхеньян фактически стали участниками войны, снабжая Россию беспилотниками, ракетами и боеприпасами.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
699
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