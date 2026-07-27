Зеленский летит к Трампу: президент раскрыл, что будут решать в США

Владимир Зеленский. / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время совершит визит в США, где проведет встречу с президентом Дональдом Трампом. В частности, ключевыми темами переговоров станут усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил в интервью Sky News.

По словам президента, противовоздушная оборона остается приоритетом, потому что Россия усиливает использование баллистических ракет для ударов.

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«У нас недостаточно ракет для защиты. Это проблема. [Нет] достаточно санкций в отношении военного производства России. Они могут увеличить производство баллистических ракет, поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно скорее», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что эскалация войны на Ближнем Востоке сказалась и на Украине, потому что из-за этого возник дефицит средств ПВО. В то же время, сосредоточенность Белого дома на Иране создала для Киева серьезный вызов.

«Я понимаю отношения между США и странами Ближнего Востока. Понимаю, сейчас Вашингтон сосредоточен именно на этом регионе. Но поэтому мы столкнулись с проблемой дефицита средств ПВО. Для нас это очень большой вызов», — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что сейчас работает над решением этой проблемы совместно с европейскими партнерами, США и другими странами, поскольку обеспечение системами ПВО остается одним из главных приоритетов.

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По словам Зеленского, он также хочет обсудить договоренности и в каком формате будут работать дальше Украина и США.

Напомним, недавно стало известно, что Зеленский летит в США. Поездка намечена на 28 июля. В рамках визита Зеленский также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, после чего должен встретиться с Трампом.

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