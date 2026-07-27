Зеленский предупредил о новой масштабной угрозе Путина

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Российский «фюрер» Владимир Путин готовит новую масштабную мобилизацию в России, привлекая к войне сотни тысяч военных. Такой сценарий будет представлять значительную опасность.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

Глава государства уверен — то что Кремль способен отправить на фронт сотни тысяч военных, создаст серьезную опасность для Украины.

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Во время разговора Зеленский еще раз подтвердил свою убежденность в том, что Путин прекратит боевые действия только в том случае, если он потерпит поражение.

«Мы пытались сделать так, чтобы этот вызов касался и русских; иначе они не будут чувствовать, что война идет всюду… Именно поэтому мы начали делать все, чтобы ответить и вернуть эту войну в Россию, откуда она пришла к нам. Именно поэтому начали удары по средним и глубоким целям — именно для того, чтобы ответить», — заявил президент Украины.

Напомним, украинская разведка оценивает, что новая волна мобилизации в России вероятна сразу после выборов, запланированных на 20 сентября. В то же время разведчики отмечают, что в настоящее время РФ не разворачивает новые учебные центры для подготовки новобранцев. Впрочем, заявляют в ГУР, имеющейся инфраструктуры достаточно, чтобы готовить новые партии «пушечного мяса» для войны.

Тем временем Daily Express пишет, что Путин в отчаянии готовится к самому худшему. Президент-диктатор готовится ввести военное положение по всей России, чтобы подавить потенциальные беспорядки или мародерство на фоне падения экономики.

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