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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала Запорожье и Днепр: есть раненые, поврежденные дома и автомобили (фото)

В Запорожье в результате российской атаки пострадали два человека. В Днепре вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены многоэтажки, магазин и автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Российские войска атаковали Запорожье и Днепр . В обоих городах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

В Запорожье российский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате атаки ранений получили два человека — 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

К сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье.

Российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину.

Под завалами могут находиться еще люди.

Также враг атаковал Днепр. По информации руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи , на территории частного домовладения возник пожар.

Взрывной волной выбило окна в нескольких многоэтажных домах. Также повреждены автомобили и магазин.

Информацию о возможных пострадавших в Днепре уточняют.

Напомним, что ранее удар по Чернигову унес жизни двух человек : спасатели завершили ликвидацию последствий кровавой российской атаки

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Дата публикации
Количество просмотров
11
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