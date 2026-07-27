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Россия атаковала Запорожье и Днепр: есть раненые, поврежденные дома и автомобили (фото)
В Запорожье в результате российской атаки пострадали два человека. В Днепре вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены многоэтажки, магазин и автомобили.
Российские войска атаковали Запорожье и Днепр . В обоих городах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
В Запорожье российский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В результате атаки ранений получили два человека — 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.
К сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье.
Российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину.
Под завалами могут находиться еще люди.
Также враг атаковал Днепр. По информации руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи , на территории частного домовладения возник пожар.
Взрывной волной выбило окна в нескольких многоэтажных домах. Также повреждены автомобили и магазин.
Информацию о возможных пострадавших в Днепре уточняют.
Напомним, что ранее удар по Чернигову унес жизни двух человек : спасатели завершили ликвидацию последствий кровавой российской атаки