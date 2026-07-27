Ростов атаковали беспилотники: в городе гремели взрывы, сообщают о "прилетах" в порту. (видео)

Атака на Ростов / © из соцсетей

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В российском Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, 27 июля, сообщили об атаке беспилотников. В разных районах города были слышны громкие взрывы.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры полета дронов и моментов ударов. Очевидцы заявляют о нескольких «прилетах» и мощных звуках, от которых в домах дрожали окна.

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

По предварительной информации, одной из целей атаки могла стать железнодорожная инфраструктура Ростова. Также в Сети сообщают о взрывах и возможных попаданиях на территории местного порта.

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Официальной информации о масштабах разрушений, пожара или пострадавших пока нет. Российские власти последствия атаки пока не комментировали.

Информация уточняется.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Белгород массированно атаковали дроны : загорелись квартиры и авто, исчезли свет и вода

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